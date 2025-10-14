聽新聞
0:00 / 0:00
台中水湳轉運中心明年營運 交局：多元使用
國道客運運量大減，衝擊現有轉運中心營運。台中水湳轉運中心明年落成、烏日轉運中心規畫中，交通局長葉昭甫說，水湳周邊有很多國道客運站，可集中到轉運中心內，即使未來運量縮減，周邊仍有會展中心等；烏日轉運中心可銜接彰、投熱門景點，場站可多元使用。
水湳轉運中心位於水湳園區北側，鄰近台74線、國一中清交流道，預計明年首季營運。葉昭甫說，中清交流道周邊有很多國道客運業者，各自租地營運，未來可整合到轉運中心內。
葉昭甫說，水湳轉運中心有42席大客車月台，可供國道客運使用，緊鄰今年底營運的國際會展中心，可彈性調度月台，讓遊覽車停靠，蓋轉運中心未必追求收支平衡，加上原有的市區客運等，可多元使用轉運中心，未必會成為蚊子館。
市府表示，水湳轉運中心銜接國道有3方案，包含銜接中清交流道聯絡道、以台74線銜接國道、國一新增匝道接轉運中心。交通部長陳世凱說，市府可將評估案送交通部高公局審查。
烏日轉運中心預定地位於台鐵新烏日站旁，面積約1公頃。市府表示，這是繼台北、南港之外，全台第3處3鐵共構的交通據點，可與台鐵立體銜接，可行性研究預計11月上旬期末審查。
葉昭甫說，烏日轉運中心可透過台鐵、國道銜接彰投，熱門景點如溪頭、日月潭的交通接駁路線，都在高鐵台中站區，未來烏日轉運中心落成後，可整合相關路線帶動營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言