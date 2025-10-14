聽新聞
0:00 / 0:00

台中水湳轉運中心明年營運 交局：多元使用

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市政府交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心銜接國道的方案有三案，將送交通部評估。記者黃寅／攝影
台中市政府交通局長葉昭甫說，水湳轉運中心銜接國道的方案有三案，將送交通部評估。記者黃寅／攝影

國道客運運量大減，衝擊現有轉運中心營運。台中水湳轉運中心明年落成、烏日轉運中心規畫中，交通局長葉昭甫說，水湳周邊有很多國道客運站，可集中到轉運中心內，即使未來運量縮減，周邊仍有會展中心等；烏日轉運中心可銜接彰、投熱門景點，場站可多元使用。

水湳轉運中心位於水湳園區北側，鄰近台74線、國一中清交流道，預計明年首季營運。葉昭甫說，中清交流道周邊有很多國道客運業者，各自租地營運，未來可整合到轉運中心內。

葉昭甫說，水湳轉運中心有42席大客車月台，可供國道客運使用，緊鄰今年底營運的國際會展中心，可彈性調度月台，讓遊覽車停靠，蓋轉運中心未必追求收支平衡，加上原有的市區客運等，可多元使用轉運中心，未必會成為蚊子館

市府表示，水湳轉運中心銜接國道有3方案，包含銜接中清交流道聯絡道、以台74線銜接國道、國一新增匝道接轉運中心。交通部長陳世凱說，市府可將評估案送交通部高公局審查。

烏日轉運中心預定地位於台鐵新烏日站旁，面積約1公頃。市府表示，這是繼台北、南港之外，全台第3處3鐵共構的交通據點，可與台鐵立體銜接，可行性研究預計11月上旬期末審查。

葉昭甫說，烏日轉運中心可透過台鐵、國道銜接彰投，熱門景點如溪頭、日月潭的交通接駁路線，都在高鐵台中站區，未來烏日轉運中心落成後，可整合相關路線帶動營運。

國道客運 台鐵 蚊子館 陳世凱 遊覽車 高鐵

延伸閱讀

國道客運萎縮！台中水湳轉運中心明年初營運 交通局長：不會成為蚊子館

烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

國道客運慘淡！台中規劃四大轉運中心....議員憂成蚊子館

台中電動公車占比落後台北、高雄 交通局：交車後躍升六都第二

相關新聞

台中46處公托 議員：有4311童擠不進窄門

台中市長盧秀燕喊出「公托倍倍增」政策，不過議員質疑，台中公托資源不足，目前46處公托，截至9月有4311名幼童擠不進去公...

高鐵台中站交通壅塞 國道一號增匝道仍紙上作業

高鐵台中站周邊交通壅塞，平面道路、國道、台74線不分平日假日都塞。立法院交通委員會昨考察，針對國一新增匝道、台74線銜接...

台中水湳轉運中心明年營運 交局：多元使用

國道客運運量大減，衝擊現有轉運中心營運。台中水湳轉運中心明年落成、烏日轉運中心規畫中，交通局長葉昭甫說，水湳周邊有很多國...

台中閒置空間不足 公托設點卡關

台中市推動「公托倍倍增」計畫，受限地方閒置或可利用空間不足多所卡關。市府指出，以沙鹿區為例，公托資源極度匱乏，候補人數高...

彰化永靖 啟用MOOVO公共單車

彰化縣永靖鄉昨啟用MOOVO公共自行車租賃站，縣長王惠美表示，目前全縣已有10個鄉鎮市提供MOOVO服務，共設156站、...

影／「台灣首創」不怕子彈打的輪胎！彰化設計展機械手臂、無人機上場

台灣設計展在彰化縣將展出到10日至26日，其中在田中鎮彰化國際展覽中心以「冠軍行」為主題展現彰化百工百業隱形冠軍，包括建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。