高鐵台中站交通壅塞 國道一號增匝道仍紙上作業

高鐵台中站周邊交通壅塞，平面道路、國道、台74線不分平日假日都塞。立法院交通委員會昨考察，針對國一新增匝道、台74線銜接高鐵站等，立法院副院長江啟臣說重話，單是增設匝道已開3次會，還在紙上作業，不要再拖了。交通部長陳世凱說，把車流引上國道也很塞，已請中市府整體研議。

高鐵台中站運量全國排第二，僅次於台北站。台中站旁正興建購物中心，號稱全國最大購物商場，預計明年完工，未來購物人潮、車流湧入，恐使交通雪上加霜。中央、地方研議國一增設高鐵台中站周邊匝道，台74線快速道銜接高鐵站區，不必再上下匝道，同時規畫烏日轉運中心紓解人車。

江啟臣昨表示，國一新設匝道去年已討論過，交通部長也來找他討論，並成立專案小組，還開了3次會議，仍在紙上作業，現在已不是蓋不蓋，而是如何解決技術問題，應繼續補助650萬元可行性評估經費。

江說，高鐵台中站去年有2650萬人次進出，明年購物中心完工，每天再增加6萬至8萬人，恐超越台北站人潮，應趕快提出具體措施，不要拖。

至於台74線下匝道銜接高鐵東路拓寬問題，江啟臣說，上次提過了，現在又再講一次，如果每次都是拖時間、公文往返，也不必再會勘了。

陳世凱說，他每周五天進出高鐵台中站，曾補助700多萬元委託中市府評估整體規畫，若把車流引到國道或台74等線，「大動脈」已經很塞了，再引入車流無法解決，才請中市連同平面道路整體規畫。

陳世凱強調，台74線下方道路已在使用，如果要銜接到高鐵站區需落墩柱，會影響下方道路車流，也需要可行性評估；至於國一新增匝道，因該路段又彎又斜，如要從王田或南屯交流道拉過來，有其必要嗎？將依工程參數進行研究。