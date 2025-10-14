台中閒置空間不足 公托設點卡關

台中市推動「公托倍倍增」計畫，受限地方閒置或可利用空間不足多所卡關。市府指出，以沙鹿區為例，公托資源極度匱乏，候補人數高達170人。市府原希望善用埔子市民活動中心增設公托，但居民認為該處已作為關懷據點及社區歌唱班使用，恐互相干擾，協調迄今仍未達成共識。

市長盧秀燕強調，自己上任前全市僅有5所公托，如今7年已成長至46所，成長近9倍。她表示，市府會持續努力讓家長「有托可送」。但藍綠議員指出，市府盤點閒置與可利用空間幾乎已達瓶頸，因部分公有設施單位不願共用，導致設點進度受阻。

以沙鹿區為例，去年人口突破10萬人，2歲以下幼兒近2000人，但目前僅有福興里1處公托、25個名額，候補人數達170人，是全市托嬰候補率最高區域。家長抱怨，從懷孕等到孩子2歲仍排不到名額，只能仰賴家人協助照顧，「身心俱疲」。

埔子里活動中心去年落成，市府相中為新設公托點，但居民強烈反對，認為長照據點及歌唱班已先設置，增設公托恐造成干擾。原訂本月8日召開的說明會臨時取消，爭議迄今未解。公所表示，市府持續規畫公托需求細節，再向民眾說明。

副議長顏莉敏表示，家長需求迫切，市府應加速盤點其他合適據點，年輕家長等不了，如果能運用既有空間，「蓋一間是一間。」顏莉敏建議，市府可考量原晉江幼兒園閒置空間，或在正規畫中的北勢活動中心預留公托設施，以解燃眉之急。

類似問題不僅出現在沙鹿。大雅區先前也曾發生圖書館與歌唱班共用空間互有干擾的情況，地方議員指出，人口密集區域難找到合適公有空間，設置老少共用據點往往協調費時、爭議不斷。

市府回應，將以最大誠意與效率持續與地方協調，活化閒置空間、提升社區整體服務量能，讓孩子有托可送、長輩活動不中斷，打造共融共榮的社區發展模式。