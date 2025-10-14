台中46處公托 議員：有4311童擠不進窄門

台中市長盧秀燕喊出「公托倍倍增」政策，不過議員質疑，台中公托資源不足，目前46處公托，截至9月有4311名幼童擠不進去公托窄門，候補比達3.22倍，根本是「候補倍倍增」。台中市社會局表示，每名家長可登記2處公托候補，實際候補人數低於統計數字，將持續擴充量能。

台中市現有公托共46處，至明年底預計增加到60處。民進黨議員陳淑華指出，全市平均公托候補比已增到3.22倍，成長逾5成，公托不足被審計部審計報告糾正，政見喊得很好聽，「候補倍倍增」才是實情。

陳淑華說，原縣區候補比更嚴重，外埔、沙鹿最高都達5.88倍，豐原5.83倍、大雅5.45倍；原市區南屯4.72倍、南區4.25倍、北屯3.36倍、北區3.9倍；這些僅是有登記公托的家長，「有的區域連私托也一位難求」。

議員陳俞融補充，以北區為例，截至9月底，未滿2歲嬰幼兒有1362人，卻僅有2處公托；部分私托因缺乏足額托育人員，實際收托率不到5成，甚至傳出無照托育，社會局對整體托育量能，缺乏有效調控與輔導。

議員謝家宜說，北屯區4所公托僅能收托139名幼兒，登記候補人數達464人，不少幼兒等待超過一年。議員陳雅惠、張芬郁批評，東南區家長為了搶名額，不得不跨區托育，通勤負擔沉重，市府應優先在資源不足區設置公托，縮短城鄉差距。

社會局長廖靜芝回應，公托候補人次是累計數字，每名家長可登記2處地點，實際候補人數比統計低；她強調，目前台中市共有46處公托，因價格實惠、品質穩定，需求踴躍，將持續尋找合適空間設置新公托，同時加強私托稽核，除例行公安檢查，也會進行無預警稽查，確保家長安心使用各類托育服務。