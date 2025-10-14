聽新聞
0:00 / 0:00

台中46處公托 議員：有4311童擠不進窄門

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市民進黨議員聯合質詢，質疑市府「公托倍倍增」政策，變成「候補倍倍增」；社會局表示，公托候補人次是累計數字，每名家長可登記2處，實際候補人數低於統計。記者余采瀅／攝影
台中市民進黨議員聯合質詢，質疑市府「公托倍倍增」政策，變成「候補倍倍增」；社會局表示，公托候補人次是累計數字，每名家長可登記2處，實際候補人數低於統計。記者余采瀅／攝影

台中市盧秀燕喊出「公托倍倍增」政策，不過議員質疑，台中公托資源不足，目前46處公托，截至9月有4311名幼童擠不進去公托窄門，候補比達3.22倍，根本是「候補倍倍增」。台中市社會局表示，每名家長可登記2處公托候補，實際候補人數低於統計數字，將持續擴充量能。

台中市現有公托共46處，至明年底預計增加到60處。民進黨議員陳淑華指出，全市平均公托候補比已增到3.22倍，成長逾5成，公托不足被審計部審計報告糾正，政見喊得很好聽，「候補倍倍增」才是實情。

陳淑華說，原縣區候補比更嚴重，外埔、沙鹿最高都達5.88倍，豐原5.83倍、大雅5.45倍；原市區南屯4.72倍、南區4.25倍、北屯3.36倍、北區3.9倍；這些僅是有登記公托的家長，「有的區域連私托也一位難求」。

議員陳俞融補充，以北區為例，截至9月底，未滿2歲嬰幼兒有1362人，卻僅有2處公托；部分私托因缺乏足額托育人員，實際收托率不到5成，甚至傳出無照托育，社會局對整體托育量能，缺乏有效調控與輔導。

議員謝家宜說，北屯區4所公托僅能收托139名幼兒，登記候補人數達464人，不少幼兒等待超過一年。議員陳雅惠、張芬郁批評，東南區家長為了搶名額，不得不跨區托育，通勤負擔沉重，市府應優先在資源不足區設置公托，縮短城鄉差距。

社會局長廖靜芝回應，公托候補人次是累計數字，每名家長可登記2處地點，實際候補人數比統計低；她強調，目前台中市共有46處公托，因價格實惠、品質穩定，需求踴躍，將持續尋找合適空間設置新公托，同時加強私托稽核，除例行公安檢查，也會進行無預警稽查，確保家長安心使用各類托育服務。

盧秀燕 台中市 托育

延伸閱讀

盧秀燕喊公托倍倍增 議員批4311童擠不進去「候補倍倍增」

辦國慶晚會只宣傳盧秀燕？議員批國旗稀疏 中市府：懸掛1.6萬面

中捷藍線遭指開工未動工 盧秀燕：工程進度不錯

綠批公帑塑造個人形象 盧秀燕：大家看得起樂於配合

相關新聞

台中閒置空間不足 公托設點卡關

台中市推動「公托倍倍增」計畫，受限地方閒置或可利用空間不足多所卡關。市府指出，以沙鹿區為例，公托資源極度匱乏，候補人數高...

台中46處公托 議員：有4311童擠不進窄門

台中市長盧秀燕喊出「公托倍倍增」政策，不過議員質疑，台中公托資源不足，目前46處公托，截至9月有4311名幼童擠不進去公...

彰化永靖 啟用MOOVO公共單車

彰化縣永靖鄉昨啟用MOOVO公共自行車租賃站，縣長王惠美表示，目前全縣已有10個鄉鎮市提供MOOVO服務，共設156站、...

影／「台灣首創」不怕子彈打的輪胎！彰化設計展機械手臂、無人機上場

台灣設計展在彰化縣將展出到10日至26日，其中在田中鎮彰化國際展覽中心以「冠軍行」為主題展現彰化百工百業隱形冠軍，包括建...

台灣設計展受好評 韓國瑜訪鹿港展區：一看嚇一跳

台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽，韓國瑜表示，到訪彰化舉辦的台灣設計展，不...

彰化北斗有機肥工廠飄臭味被檢舉28次 居民要求15天改善否則遷廠

彰化縣北斗鎮大道里去年底興建一家有機肥工廠，約4個月前飄傳臭味，居民透過鎮公所向環保局陳情，今環保局稽查科派員前往，30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。