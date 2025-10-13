盧秀燕與卓伯源嚐小吃 共同為台中美食加持

快訊

中央社／ 台中13日電

台中市長盧秀燕今晚與國民黨主席候選人卓伯源相約吃小吃，卓伯源表示，特別前來向盧秀燕請益；盧秀燕則說，藉候選人聲量為台中美食加持，她也為所有候選人加油打氣並給祝福。

國民黨主席選舉將於18日投票，候選人之一的卓伯源晚間與盧秀燕前往北屯區的「小滬春」崇德二店用餐，盧秀燕表示，這家店她很喜歡，但一直都是叫外送，今天是第一次前來店內，她為卓伯源點了招牌獅子頭，而她則點了蔥油拌麵，還有醬燒茄子、小米粥，也都喜歡。

提到特別來拜訪盧秀燕，卓伯源說，與盧秀燕曾是立法院老同事，發現盧秀燕不管擔任立委或台中市長都深獲民意肯定，這次他選主席特別前來請益，盧秀燕對國民黨的了解及國家的發展，會有獨特見解及深入分析。他還代表彰化縣民感謝盧秀燕，將捷運綠線延伸彰化，將來彰化也可享受捷運便利。

盧秀燕說，她與卓伯源可以說是互相看長大的，認識20、30年了，卓伯源選彰化縣長時，她曾去幫忙助選，彰化與台中也是生活共同圈，兩人沒有特別安排也會碰到；彰化與雲林同鄉會，在台中人數也最多。

相較之前的候選人，盧秀燕被問到今晚與卓伯源吃得比較豪華時表示，從米糕、肉圓、牛肉麵、上海生煎包到今天，覺得好像愈來愈豪華，因為選舉快結束了，18日要投票，每個候選人都來為台中拚經濟，幫台中美食加持，就不要計較誰吃什麼。

至於國民黨主席候選人郝龍斌提到有「女性」希望他能出來參選，被解讀指的是盧秀燕，盧秀燕對此回應，希望這場選舉大家都很圓滿，每個候選人，她都給予加油打氣，也給予祝福。

