影／「台灣首創」不怕子彈打的輪胎！彰化設計展機械手臂、無人機上場

台灣設計展在彰化縣將展出到10日至26日，其中在田中鎮彰化國際展覽中心以「冠軍行」為主題展現彰化百工百業隱形冠軍，包括建大輪胎的免充氣蜂巢式輪胎，「可以用在國防工業，輪胎被子彈打到還可以走」，還有要連結更多旅宿業景點推動綠色騎行服務的aura品牌，也讓大家看到未來減碳交通趨勢。

台灣設計展在彰化、鹿港、田尾、田中等4個鄉鎮市各有不同特色展區，田中「冠軍行」展區展示彰化許多隱形冠軍，包括傳統織襪、輪胎、水五金，也有近年很夯的機器人手臂、無人機，還有農業廢水廢棄物回收系統，10月連假期間已吸引全省許多民眾前往參觀。

建大輪胎公司總裁楊銀明說，建大也在設計展展出免充氣的蜂巢式輪胎，是台灣業界首創，亞洲第一款可市售免充氣輪胎，先前前總統蔡英文來參觀時，看到這款沒有內胎的輪胎時就說「可以用在國防工業哦」，因為即使輪胎被子彈打到還可以走，目前外銷美國用於割草機。