快訊

獨／金管會翻修保險業會計制度 兩大抗匯損方案曝光

招生人數不足？文化大學勞動系成立60年卻傳廢系 校方回應

中職／太神！裝有導航的漏球 林子偉神補救將隊友E變對手DP

聽新聞
0:00 / 0:00

影／「台灣首創」不怕子彈打的輪胎！彰化設計展機械手臂、無人機上場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化在地企業凱智綠能與永續智能科技合作，加強推動「綠色騎行服務」於飯店和民宿業。記者林宛諭／攝影
彰化在地企業凱智綠能與永續智能科技合作，加強推動「綠色騎行服務」於飯店和民宿業。記者林宛諭／攝影

台灣設計展在彰化縣將展出到10日至26日，其中在田中鎮彰化國際展覽中心以「冠軍行」為主題展現彰化百工百業隱形冠軍，包括建大輪胎的免充氣蜂巢式輪胎，「可以用在國防工業，輪胎被子彈打到還可以走」，還有要連結更多旅宿業景點推動綠色騎行服務的aura品牌，也讓大家看到未來減碳交通趨勢。

台灣設計展在彰化、鹿港、田尾、田中等4個鄉鎮市各有不同特色展區，田中「冠軍行」展區展示彰化許多隱形冠軍，包括傳統織襪、輪胎、水五金，也有近年很夯的機器人手臂、無人機，還有農業廢水廢棄物回收系統，10月連假期間已吸引全省許多民眾前往參觀。

建大輪胎公司總裁楊銀明說，建大也在設計展展出免充氣的蜂巢式輪胎，是台灣業界首創，亞洲第一款可市售免充氣輪胎，先前前總統蔡英文來參觀時，看到這款沒有內胎的輪胎時就說「可以用在國防工業哦」，因為即使輪胎被子彈打到還可以走，目前外銷美國用於割草機。

彰化在地企業凱智綠能與永續智能科技也合作推「綠色騎行服務」，除了幫彰化MOOVO設計車款及服務平台，永續智能科技公司總經理陳瑮莉說，他們推出aura品牌最近加強與飯店和民宿業者合作，提供自行車租賃服務，讓低碳交通運用於觀光景點，也能結合在地創生，推動綠色共享資源。

建大輪胎在設計展展出免充氣的蜂巢式輪胎，號稱「輪胎被子彈打到還可以走」，可以用在國防工業。記者林宛諭／攝影
建大輪胎在設計展展出免充氣的蜂巢式輪胎，號稱「輪胎被子彈打到還可以走」，可以用在國防工業。記者林宛諭／攝影
台灣設計展在田中「冠軍行」展區展示彰化許多隱型冠軍，導覽人員在解說傳統織襪的生產過程。記者林宛諭／攝影
台灣設計展在田中「冠軍行」展區展示彰化許多隱型冠軍，導覽人員在解說傳統織襪的生產過程。記者林宛諭／攝影

綠色

延伸閱讀

支持誰？盧秀燕11字回應郝龍斌「她希望我參選」 今與卓伯源「吃播」

台灣設計展受好評 韓國瑜訪鹿港展區：一看嚇一跳

見證日治美援時期西螺大橋升格古蹟卡關 雲林將提新事證再拚審議

網傳民進黨彰化縣長民調邱建富領先 縣黨部澄清非黨內民調

相關新聞

影／「台灣首創」不怕子彈打的輪胎！彰化設計展機械手臂、無人機上場

台灣設計展在彰化縣將展出到10日至26日，其中在田中鎮彰化國際展覽中心以「冠軍行」為主題展現彰化百工百業隱形冠軍，包括建...

台灣設計展受好評 韓國瑜訪鹿港展區：一看嚇一跳

台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽，韓國瑜表示，到訪彰化舉辦的台灣設計展，不...

彰化北斗有機肥工廠飄臭味被檢舉28次 居民要求15天改善否則遷廠

彰化縣北斗鎮大道里去年底興建一家有機肥工廠，約4個月前飄傳臭味，居民透過鎮公所向環保局陳情，今環保局稽查科派員前往，30...

台中2火化場年收近億元 議員籲調升回饋金至8%

台中市民進黨議員今天聯合質詢批評，市府長期未檢討公立殯葬設施回饋金制度，導致回饋標準仍停留在前市長胡志強時期，10多年來...

烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

台中市政府計畫在烏日三鐵共構的台鐵旁興建「烏日轉運中心」，目前中央補助進行的可行性評估已快完成，至於未來是由地主交通部鐵...

許淑華施政總報告 估南投10月底前達零負債目標

南投縣長許淑華今天表示，南投縣政府公共債務餘額新台幣17億5000萬元，預計今年10月底前可全數償還，達成零負債目標

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。