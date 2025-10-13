台灣設計展受好評 韓國瑜訪鹿港展區：一看嚇一跳

台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽，韓國瑜表示，到訪彰化舉辦的台灣設計展，不來不知道，一看嚇一跳，展館非常豐富且有創意，參觀過程中，巧遇不少校外教學的同學們及外地遊鄉客要求合影，兩人都來者不拒留下合照。

韓國瑜說，台灣有許多優秀人才，以人才為中心加上發揮創意、良好環境，以及政府施政，加總起來台灣就會有無限的競爭力，看到台灣設計展，發現高手在民間，十步之內有芳草，邀請大家10月26日前到彰化，體驗設計者的創意及巧思，尤其展館有許多互動式體驗，參觀者與展館標的物透過互動而產生連結。

王惠美說，韓院長親身體驗鹿港展區的「圓夢行」、「文化行」及「平安行」。17天展期中縣府推出「限量版」六款紀念卡，凡於置有「優惠及商品響應店家三角立牌」的合作店家內單筆消費滿1000元，即可獲得限量「彰化行」紀念圖卡1張，後續還有摸彩活動以及精緻好禮可以兌換。