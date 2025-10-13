快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣設計展受好評 韓國瑜訪鹿港展區：一看嚇一跳

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，許多學生遊客要求合照。圖／彰化縣府提供
台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，許多學生遊客要求合照。圖／彰化縣府提供

台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽，韓國瑜表示，到訪彰化舉辦的台灣設計展，不來不知道，一看嚇一跳，展館非常豐富且有創意，參觀過程中，巧遇不少校外教學的同學們及外地遊鄉客要求合影，兩人都來者不拒留下合照。

韓國瑜說，台灣有許多優秀人才，以人才為中心加上發揮創意、良好環境，以及政府施政，加總起來台灣就會有無限的競爭力，看到台灣設計展，發現高手在民間，十步之內有芳草，邀請大家10月26日前到彰化，體驗設計者的創意及巧思，尤其展館有許多互動式體驗，參觀者與展館標的物透過互動而產生連結。

王惠美說，韓院長親身體驗鹿港展區的「圓夢行」、「文化行」及「平安行」。17天展期中縣府推出「限量版」六款紀念卡，凡於置有「優惠及商品響應店家三角立牌」的合作店家內單筆消費滿1000元，即可獲得限量「彰化行」紀念圖卡1張，後續還有摸彩活動以及精緻好禮可以兌換。

台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽。圖／彰化縣府提供
台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽。圖／彰化縣府提供
台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽。圖／彰化縣府提供
台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽。圖／彰化縣府提供

韓國瑜 鹿港

延伸閱讀

揭密「饅頭問政」 郝龍斌：和韓國瑜、江啟臣討論這兩事

韓國瑜國慶演說遭綠圍剿 羅智強：戳破玻璃心

韓國瑜「3座隱形堰塞湖」 小草女神：狂賞民進黨3巴掌

韓國瑜3堰塞湖說遭綠圍剿 立院人士：膝反射在自曝其短？

相關新聞

台灣設計展受好評 韓國瑜訪鹿港展區：一看嚇一跳

台灣設計展在彰化登場，立法院長韓國瑜今到訪鹿港展區，彰化縣長王惠美前往接待導覽，韓國瑜表示，到訪彰化舉辦的台灣設計展，不...

彰化北斗有機肥工廠飄臭味被檢舉28次 居民要求15天改善否則遷廠

彰化縣北斗鎮大道里去年底興建一家有機肥工廠，約4個月前飄傳臭味，居民透過鎮公所向環保局陳情，今環保局稽查科派員前往，30...

台中2火化場年收近億元 議員籲調升回饋金至8%

台中市民進黨議員今天聯合質詢批評，市府長期未檢討公立殯葬設施回饋金制度，導致回饋標準仍停留在前市長胡志強時期，10多年來...

烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

台中市政府計畫在烏日三鐵共構的台鐵旁興建「烏日轉運中心」，目前中央補助進行的可行性評估已快完成，至於未來是由地主交通部鐵...

許淑華施政總報告 估南投10月底前達零負債目標

南投縣長許淑華今天表示，南投縣政府公共債務餘額新台幣17億5000萬元，預計今年10月底前可全數償還，達成零負債目標

網傳民進黨彰化縣長民調邱建富領先 縣黨部澄清非黨內民調

距離下屆彰化縣長選舉還有一年多，今天在網路上出現一篇關於民進黨縣長選情的民調資料，結果顯示民進黨內互比民調由前彰化市長邱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。