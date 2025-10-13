彰化北斗有機肥工廠飄臭味被檢舉28次 居民要求15天改善否則遷廠

彰化縣北斗鎮大道里去年底興建一家有機肥工廠，約4個月前飄傳臭味，居民透過鎮公所向環保局陳情，今環保局稽查科派員前往，30多名居民也到工廠，雙方協調明起15天內改善，否則圍廠抗議必須遷走。

大道里這家工廠位在北斗鎮市區的果菜市場附近，廠內堆置廚餘，飼養黑水虻消化廚餘以製作有機肥，因4個月前開始傳出臭味，環保局稽查科9月9日在工廠下風處執行周界異味採樣，檢測值23（標準值最低30），因未超過法規標準值，環保局只能請業者加強空汙防治措施，但人體感知比機器靈敏，周邊居民總共檢舉28次，環保稽查員今再度到工廠。

大道里長許明圖說，大道里原本安和祥樂，有機肥工廠營運後從早到晚都有臭味，里民檢舉卻因臭味無色無形難以形成證據，因此等候多時，終於在9月8日拍到廚餘車進出工廠，環保局就來檢測卻沒超過空汙標準，大道里辦公室行文鎮公所函請環保局再派員來一趟。

許明圖又說，大道里民是「原住民」，有機肥工廠是外來的新住民，應該與當地居民和樂相處，如今製造過程產生臭味影響居民生活品質，居民希望工廠徹底改善不能再有異味，否則他將和居民一起抗議要求遷廠。

當地多名居民指出臭味複雜，最可怕的是一股腐屍味，從早到晚令人食不下嚥也不敢深呼吸，大家緊閉門窗開空調；有機工廠最好遷走，不然最低限度是改善汙染到完全沒奇怪味道。

有機工廠業者除了向居民說明已加裝水簾等空汙防治設備，製程也都在室內沒外溢。業者表示，會盡力做到最好，15天內改善臭氣等汙染。

環保局說，9月19日有機肥工廠因廢棄物貯存設施缺失，被依違反廢棄物清理法開罰，10月7日因現場運作情況、相關申報資料尚有缺失，廢棄物貯存設施不夠妥善，被依違反廢棄物清理法開罰3張罰單，目前在限期改善中，今無法再開罰。