快訊

長榮空服員抱病執勤座艙長冷處理？ 初步調查出爐

長榮空服員病逝！座艙長遭疑未用Medlink求助 衛福部長這樣說

外資狠抽563億！三大法人賣超678億 台積電交投爆量、台達電逆勢登天

彰化北斗有機肥工廠飄臭味被檢舉28次 居民要求15天改善否則遷廠

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮大道里長許明圖等人今到有機肥工廠要求改善空汙。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮大道里長許明圖等人今到有機肥工廠要求改善空汙。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗鎮大道里去年底興建一家有機肥工廠，約4個月前飄傳臭味，居民透過鎮公所向環保局陳情，今環保局稽查科派員前往，30多名居民也到工廠，雙方協調明起15天內改善，否則圍廠抗議必須遷走。

大道里這家工廠位在北斗鎮市區的果菜市場附近，廠內堆置廚餘，飼養黑水虻消化廚餘以製作有機肥，因4個月前開始傳出臭味，環保局稽查科9月9日在工廠下風處執行周界異味採樣，檢測值23（標準值最低30），因未超過法規標準值，環保局只能請業者加強空汙防治措施，但人體感知比機器靈敏，周邊居民總共檢舉28次，環保稽查員今再度到工廠。

大道里長許明圖說，大道里原本安和祥樂，有機肥工廠營運後從早到晚都有臭味，里民檢舉卻因臭味無色無形難以形成證據，因此等候多時，終於在9月8日拍到廚餘車進出工廠，環保局就來檢測卻沒超過空汙標準，大道里辦公室行文鎮公所函請環保局再派員來一趟。

許明圖又說，大道里民是「原住民」，有機肥工廠是外來的新住民，應該與當地居民和樂相處，如今製造過程產生臭味影響居民生活品質，居民希望工廠徹底改善不能再有異味，否則他將和居民一起抗議要求遷廠。

當地多名居民指出臭味複雜，最可怕的是一股腐屍味，從早到晚令人食不下嚥也不敢深呼吸，大家緊閉門窗開空調；有機工廠最好遷走，不然最低限度是改善汙染到完全沒奇怪味道。

有機工廠業者除了向居民說明已加裝水簾等空汙防治設備，製程也都在室內沒外溢。業者表示，會盡力做到最好，15天內改善臭氣等汙染。

環保局說，9月19日有機肥工廠因廢棄物貯存設施缺失，被依違反廢棄物清理法開罰，10月7日因現場運作情況、相關申報資料尚有缺失，廢棄物貯存設施不夠妥善，被依違反廢棄物清理法開罰3張罰單，目前在限期改善中，今無法再開罰。

環保局 臭味 廢棄物

延伸閱讀

網傳民進黨彰化縣長民調邱建富領先 縣黨部澄清非黨內民調

彰化MOOVO公共自行車前進第10地 永靖啟用設8站點

彰化永靖第十個鄉鎮有MOOVO了 配合設計展增設租賃點

空品監測布點不足、工廠未列管 竹縣環保局：調整監測點

相關新聞

彰化北斗有機肥工廠飄臭味被檢舉28次 居民要求15天改善否則遷廠

彰化縣北斗鎮大道里去年底興建一家有機肥工廠，約4個月前飄傳臭味，居民透過鎮公所向環保局陳情，今環保局稽查科派員前往，30...

烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

台中市政府計畫在烏日三鐵共構的台鐵旁興建「烏日轉運中心」，目前中央補助進行的可行性評估已快完成，至於未來是由地主交通部鐵...

台中2火化場年收近億元 議員籲調升回饋金至8%

台中市民進黨議員今天聯合質詢批評，市府長期未檢討公立殯葬設施回饋金制度，導致回饋標準仍停留在前市長胡志強時期，10多年來...

許淑華施政總報告 估南投10月底前達零負債目標

南投縣長許淑華今天表示，南投縣政府公共債務餘額新台幣17億5000萬元，預計今年10月底前可全數償還，達成零負債目標

網傳民進黨彰化縣長民調邱建富領先 縣黨部澄清非黨內民調

距離下屆彰化縣長選舉還有一年多，今天在網路上出現一篇關於民進黨縣長選情的民調資料，結果顯示民進黨內互比民調由前彰化市長邱...

影／南投明年總預算出爐 全縣65歲以上老人健保可望免費

南投縣議會定期會今天開議，一讀通過115年度總預算案。主計處報告，今年10月底前還清17.5億餘元債務，明年平衡預算，歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。