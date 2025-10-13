快訊

台中2火化場年收近億元 議員籲調升回饋金至8%

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林祈烽要求市政府調高火化場回饋金比例。圖／林祈烽提供
台中市議員林祈烽要求市政府調高火化場回饋金比例。圖／林祈烽提供

台中市民進黨議員今天聯合質詢批評，市府長期未檢討公立殯葬設施回饋金制度，導致回饋標準仍停留在前市長胡志強時期，10多年來從未調整，早已與現況脫節。民政局表示，財主單位以「缺乏財源」為由反對，目前維持原有回饋金額。

副市長賴淑惠回應指出，台中市殯葬服務收費相對偏低，市府將再研議回饋金比例調整的可行性。民政局長吳世瑋則說，2021年議員質詢後，市府曾提出內部報告，但主管機關以「缺乏財源」為由反對，目前仍暫維持原有回饋金額。

林祈烽指出，依現行規定，台中市僅以殯葬設施使用規費收入的3%作為回饋金，遠低於台北市的10%與新北市的12%；以全市火化量而言，西屯區負擔了高達8成以上的業務量，卻未獲得合理回饋；大甲火化場周邊多個里也長期受影響，卻難以爭取擴大補助範圍。

他以2024年度為例指出，台中市2座火化場共處理2萬7014具大體，總收入達9558萬5917元，其中東海火化場就負擔83.7%的火化量，收入高達7175萬2973元，但所在地西屯區福聯里僅獲回饋金35萬7924元，平均每位里民僅得82元，「只夠買一個便當」。

議員說，相較之下，大甲火化場回饋金高達150萬元，頂店里分得100萬元，鄰近岷山里也獲得50萬元，形成明顯落差。

林祈烽指出，崇德、東海、大甲殯儀館暨火化場，以及十三公墓、神岡示範公墓與第一公墓納骨堂等設施的回饋金總額，多年來均維持在677萬1302元，10幾年來從未調整；民政局早在2021年曾承諾與議員研議調高至8%，但4年過去仍無結果。林祈烽痛批：「盧市府每次都說研議中，根本就是拖到卸任，讓過時制度停滯不前，完全忽視地方民意。」

他呼籲，市府應儘速修訂「台中市公立殯葬設施回饋地方自治條例」將回饋比例調升至8%甚至10%，並同步檢討里活動中心租金補助上限2萬元的限制，讓補助金額能隨物價調整，真正落實回饋地方、照顧民眾的精神。

台中市 議員

