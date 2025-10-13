烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

台中市政府計畫在烏日三鐵共構的台鐵旁興建「烏日轉運中心」，目前中央補助進行的可行性評估已快完成，至於未來是由地主交通部鐵道局自行提促參案（促進民間參與公共建設）或由交通部委託台中市來做？交通部長陳世凱上午說，後續會請鐵道局積極協商，交通部樂觀其成。

台中市政府交通局長葉昭甫上午在立法院的交通建設考察中簡報說，烏日轉運中心在台鐵站的旁邊，目前是台中客運向交通部鐵道局承租，作為停放車輛的場站，有1公頃面積。

葉昭甫說，水湳轉運中心已經快完工，明年上半年就會啟用，南邊的烏日轉運中心結合三鐵共構，也可以把國道整合進來，不僅是對台中方便，對彰化、南投也很方便。因為彰化很容易使用到烏日站，南投透過高速公路也很容易到達，不管是要北上或是南下，除了高鐵、台鐵，當然也可以選擇國道。

他說，經過評估，烏日轉運中心是除了台北車站和南港轉運中心之外，台灣第3個有三鐵共構加國道的潛力據點。交通局做的規畫案11月上旬會進行期末審查，因為土地是鐵道局的，依規定促參案必須由地主提出，因此做完可行性評估之後需要交通部決定未來如何繼續做？是交通部自己做促參案，還是委託市政府來做？

葉昭甫說，這個案子做起來之後會和台鐵立體銜接，不必出站再進站，不管搭台鐵、高鐵，這個轉運中心未來也可以有一些公路客運。

他說，現在高鐵站區內有一些路線要去溪頭、日月潭的熱門路線都是擠在高鐵站樓下，如果有更多的（停車）席次數和與景點的相關路線，轉運中心的營運空間就更大。未來不管是促參或者是其他開發方式，會再針對人流、空間等配置仔細設計。

陳世凱說，土地是鐵道局附屬事業用地，不是交通用地，如果是促參案就是和民間合作，不會有補助的問題，但土地的問題就要跟鐵道局來協商，因為這些都是當初在開發鐵道時開發出來的，要回收的資本，我們樂觀其成，對於後續協商的部分我們一起來努力。