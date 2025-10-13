許淑華施政總報告 估南投10月底前達零負債目標

南投縣長許淑華今天表示，南投縣政府公共債務餘額新台幣17億5000萬元，預計今年10月底前可全數償還，達成零負債目標。

南投縣議會今天召開第20屆第6次定期會，許淑華針對慶典南投、安居南投、創新南投及榮耀南投4面向進行施政總報告。

許淑華表示，她上任時縣府有91億元負債，經3年努力，預估10月底前還清所有負債，首度達到讓縣民完全沒負債目標；另外，115年度總預算案編製，歲入及歲出預算數均為351億7884萬2000元，收支平衡。

許淑華提及，幸福巴士2.0計畫將陸續分階段布建，目前服務已涵蓋全縣半數鄉鎮；縣府也積極推動公辦民營托育，後續將於埔里鎮、信義鄉、魚池鄉等設托嬰據點，逐步建構平價、優質托育網絡。

在創新施政部分，許淑華說，南投縣推出送藥到府線上系統，領先全台加碼原住民送藥到府服務，並推動「點點投」數位生活點數平台及首創原風流水席總舖師培訓課程、彩虹織女工作坊等，打造原住民產業新風貌。

許淑華指出，縣府透過多元計畫建構完整青年培力生態系，開啟南投青年新動力，2025台灣地方創生年會首度移師南投，將於10月15日至18日登場。

許淑華說，縣府團隊將按既定計畫持續推動社會福利、教育及地方建設等各面向，也會盡快完成災修復建工程及偏鄉基礎建設與道路整建改善，讓農民出入與農產運輸皆獲得更優質保障，擁有安全交通環境，未來會持續精進，積極落實全齡宜居施政願景。