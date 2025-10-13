網傳民進黨彰化縣長民調邱建富領先 縣黨部澄清非黨內民調

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
網路上出現一篇關於民進黨縣長選情的民調資料，結果顯示民進黨內互比民調由前彰化市長邱建富領先其他有意願參選人。報系資料照
距離下屆彰化縣長選舉還有一年多，今天在網路上出現一篇關於民進黨縣長選情的民調資料，結果顯示民進黨內互比民調由前彰化市長邱建富領先其他有意願參選人，對此民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞說，這並非黨內做的民調，近期選對會才會開始徵詢有意願的參選者，聊一聊確認意願。

這分民調以「彰化2026選戰提前開打！民調揭露：綠營穩居領先 藍營陷低迷恐成陪跑」為標題，公布在網路上，內容顯示是由建國大學民調研究中心於9月15日至18日進行，成功樣本1071分的電話民調，對此建國大學指出，這分民調確實是由學校內的民調單位執行完成。

楊富鈞說，目前選對會還沒徵詢彰化，當然也還未到協調、民調的階段，他強調，下屆縣長選舉民進黨是有把握也有機會贏得勝利，但在此階段縣黨部會約束有意參選人嚴守分際，切勿較勁造成黨內分裂、內耗而影響後續團結。

邱建富指出，這個民調是支持者委託進行，主要了解民意趨勢，民調結果無論是對比式或互比式他都有勝算，他說，民調雖領先其他人，但因目前在職位上及資源上較少，黨內互比民調數字比他預估的少一點，反到南彰化比北彰化支持度高，會再接再厲爭取支持。

