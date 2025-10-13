聽新聞
影／南投明年總預算出爐 全縣65歲以上老人健保可望免費
南投縣議會定期會今天開議，一讀通過115年度總預算案。主計處報告，今年10月底前還清17.5億餘元債務，明年平衡預算，歲出、歲入均編列351.78億餘元；縣長許淑華說，零負債後可望透過追加預算，推動全縣65歲以上長者健保免費。
南投縣議會今舉行定期會，由縣長許淑華進行施政總報告，縣府主計處也報告明年總預算編列情形，處長陳美秀指出，今年 10月底前能還清17.5億餘元債務，達成0負債，因此明年歲出、歲入均編列351.78億餘元，平衡預算符合預算法。
其中明年歲入預算數，因中央普通統籌分配稅款增加，較今年預算數增加6.7億元，增幅1.76%；歲出預算數則較今年增加18.9億餘元，增幅5.68%，主要增加在全縣垃圾處理費、長照10年計畫、轉運站及外轆排水等土地取得費用等項目。
唯南投縣歲入以稅課、補助2大收入為大宗，財劃法修正後，明年歲課雖大增，從今年歲入總額占36%提高到70%，財政自主能力提高；但因補助比今年大減117.2億餘元，一增一減，歲入總額占比仍與今年一樣是97%，財政狀況未減輕。
縣長許淑華表示，她上任時縣府仍負債91億元，經嚴守財政紀律下，本月底前將能還清，達成零負債里程碑，而縣府明年開始沒有負債，就能按照原先計畫大膽推動教育、社會福利及地方建設等既定政策，並盡快完成縣內災修復建工程。
針對全縣65歲以上長者健保免費，她則說，為因應定期會開議須先提審明年總預算，尚未將該健保補助編進總預算，但待中央稅款確定核撥，經費到位就會啟動行政作業，追加預算推動補助設籍南投縣65歲以上長者全民健保自付額政策。
