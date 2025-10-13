彰化MOOVO公共自行車前進第10地 永靖啟用設8站點

快訊

中央社／ 彰化13日電

永靖鄉MOOVO公共自行車今天啟用，成為彰化縣第10個導入公共自行車服務鄉鎮市；初步設置台鐵永靖車站、永靖鄉公所等8站點，提供近百輛車，讓民眾租借使用享低碳交通。

彰化縣政府今天於國立永靖高級工業職業學校舉行公共自行車租賃系統啟用典禮，縣長王惠美及各級民意代表與會。

王惠美表示，縣府陸續於彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉、大村鄉9鄉鎮市設立公共自行車租賃系統，目標在各鄉鎮市火車站周邊皆建置此項服務，讓交通更便利；現在已拓展至第10個鄉鎮市，象徵彰化在低碳交通推動上又往前一步。

王惠美說，這次設置8個站點，包括永靖車站、成美文化園、永靖鄉公所、永靖國中、永靖高工、永靖國小（東門路）、同安派出所及中華電信永靖站，初步投入近百輛車，滿足通勤、通學及觀光旅遊需求，未來會依使用頻率進行車輛數調整。

王惠美提及，公共自行車是推動低碳城市重要指標，彰化縣公共自行車站點已擴展156站、車輛數達2700輛，縣府將持續擴增車輛數及站點，盼提升公共運輸轉乘便利性。

縣府交通處表示，配合台灣設計展於展區周邊增設11個MOOVO站點，包含彰化展區中興莊、卦山村、彰化師範大學（第10宿舍）、彰化藝術高中（八卦山脈生態旅遊中心）、鹿港展區鹿江國際中小學、彰化客運鹿港乘車處、鹿港運動場、鹿基路加醫療大樓，以及彰南展區彰化國際展覽中心、熊趣米公園、田中氣象站。

