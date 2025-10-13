台中無薪假人數暴增12倍 議員示警：關稅房市車市「三殺」影響甚鉅

台中市無薪假人數驟增，市議員陳文政今在台中市議會民政業務質詢指出，美國對等關稅衝擊，台中市無薪假家數暴增5倍，人數更暴增12倍，他警告房市、車市與製造業正面臨「三殺」衝擊，實際受影響人數遠超官方統計，呼籲市府儘速擬定應對策略，以防止社會問題爆發。

副市長賴淑惠表示，目前台中企業多數採用減班休息，尚未大規模裁員，市府會持續協助勞工申請中央補助，並推動進修津貼等地方措施，盡力協助產業與勞工共度難關。

根據勞動部統計，截至今年9月底，台中市的無薪假家數從4月的21家，暴增至117家，成長超過5倍；受影響人數則從212人攀升至2589人，成長達12倍，幾乎占全國無薪假勞工人數8505人的四分之一，台中成為無薪假重災區。

市議員陳文政表示，無薪假人數如果繼續攀升，最終可能不是「休息」而是「倒閉」。他質疑，中央8月宣布460億元產業紓困方案，「雷聲大雨點小」，截至10月實際申請金額僅45億元，不足總額的十分之一，實際效益有限。

陳文政說，無薪假數據只是「冰山一角」，還有房仲、汽車銷售、保險從業人員、自營商等仰賴「非經常性收入」的民眾，並未納入勞保體系，無法反映在官方統計中。近期房市交易量驟減，建築相關產業由「缺工」轉為「缺工作」；汽車市場也因民眾期待未來降稅出現「緩購潮」，加上製造業受關稅衝擊，形成「房市、車市、製造業三殺」的嚴峻局面。

陳文政警告，「這不只是2589名勞工的問題，實際上是數十萬人的生計危機」，基層經濟已面臨巨大壓力，如果國際局勢再次引發如2008年的系統性衰退，台中勢必會受到骨牌效應式的波及，呼籲市府應未雨綢繆，做好萬全準備，協助民眾度過這波經濟寒冬。

市議員楊大鋐指出，因應關稅衝擊，中央雖有「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」與「充電再出發」、「勞工再充電」等計畫，但據統計僅有86家企業、515人參與，成效不佳，其主因在於開課時段難配合、企業辦訓門檻高，且受影響企業多數沒有人資單位，沒有能力辦訓。

楊大鋐說，中央的計畫立意良善，但實務上窒礙難行。中市府應更積極主動，保障受影響勞工的權益與就業市場穩定，建議勞工局可成立「減班休息勞工專案服務窗口」，簡化申請流程並主動派員入廠輔導。除了中央的補助，台中市也應考慮加碼，例如提供短期就業機會或生活津貼。