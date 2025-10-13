盧秀燕喊公托倍倍增 議員批4311童擠不進去「候補倍倍增」

台中市議會今天進行民政業務質詢，台中市議員曝公托資源不足。民進黨市議員陳淑華痛批， 台中市長盧秀燕常喊公托倍倍增，實際公托資源嚴重不足，今年9月仍有4311位嬰幼兒擠不進公托窄門，候補比高達3.22倍，「公托倍倍增」變成「候補倍倍增」。社會局長廖靜芝表示，將持續建置公托，並加強稽核私托。

陳淑華表示，盧秀燕上任6年多，公托設置雖然增加，但公托資源仍不足。根據社會局最新資料統計，今年9月，台中市共收托1340位，卻高達4311位候補，候補比例高達3.22倍。盧秀燕當年上任，公托候補比僅1至2倍，現在卻暴增到3倍之多，原來「公托倍倍增」是盧秀燕的話術，「公托候補倍倍增」才是真實情況，公托配置不能只是淪為口號。

陳淑華說，原市區北區公托候補比3.9倍，北屯3.36倍，南區4.25倍，南屯4.72倍；而原縣區更嚴重，外埔5.88倍、豐原5.83倍、沙鹿5.8倍、大安4.08、大雅5.45倍，顯見托育資源失衡。這些只是有去登記的數字，很多家長乾脆不排了，甚至連私托都要候補也不一定排得上，呼籲市府要加快腳步設置。

民進黨市議員陳俞融說，北區截至今年9月底，未滿2歲嬰幼兒人口數共1362人，公托僅2處，且候補及收托比率也高達3.9倍。公托大排長龍，候補比高到嚇人；私托因無足額托育人員，致實際收托率未達5成，甚至還發生無照托育人員照顧的狀況，受歡迎的私托也是一位難求，顯示社會局對於整體的托育量能，根本沒有有效的調控與輔導機制。

民進黨市議員陳雅惠、張芬郁也說，台中公托資源不足，家長為了名額搶破頭，東南區家長常被迫跨區托育，通勤負擔沉重，市府應優先於資源缺乏區設立新公托。

社會局長廖靜芝表示，公托候補是算人次，每個家長可提出2個地方申請，且收托不是只有公托，還有私托與居家保母等資源。台中市公托目前共46處，公托具有價格實惠及服務品質優良的優點，將持續努力找空間規劃設置；社會局也會加強稽核私托，除公安稽查之外，也會無預期稽查，確保家長都能安心使用托育服務。