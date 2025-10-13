快訊

新壽分手T17、T18給輝達值多少？ 北市估算合理補償金「5到8億」

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

盧秀燕喊公托倍倍增 議員批4311童擠不進去「候補倍倍增」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議會今天進行民政業務質詢，台中市議員曝公托資源不足，痛斥「公托倍倍增」變成「候補倍倍增」。記者余采瀅／攝影
台中市議會今天進行民政業務質詢，台中市議員曝公托資源不足，痛斥「公托倍倍增」變成「候補倍倍增」。記者余采瀅／攝影

台中市議會今天進行民政業務質詢，台中市議員曝公托資源不足。民進黨市議員陳淑華痛批， 台中市長盧秀燕常喊公托倍倍增，實際公托資源嚴重不足，今年9月仍有4311位嬰幼兒擠不進公托窄門，候補比高達3.22倍，「公托倍倍增」變成「候補倍倍增」。社會局長廖靜芝表示，將持續建置公托，並加強稽核私托

陳淑華表示，盧秀燕上任6年多，公托設置雖然增加，但公托資源仍不足。根據社會局最新資料統計，今年9月，台中市共收托1340位，卻高達4311位候補，候補比例高達3.22倍。盧秀燕當年上任，公托候補比僅1至2倍，現在卻暴增到3倍之多，原來「公托倍倍增」是盧秀燕的話術，「公托候補倍倍增」才是真實情況，公托配置不能只是淪為口號。

陳淑華說，原市區北區公托候補比3.9倍，北屯3.36倍，南區4.25倍，南屯4.72倍；而原縣區更嚴重，外埔5.88倍、豐原5.83倍、沙鹿5.8倍、大安4.08、大雅5.45倍，顯見托育資源失衡。這些只是有去登記的數字，很多家長乾脆不排了，甚至連私托都要候補也不一定排得上，呼籲市府要加快腳步設置。

民進黨市議員陳俞融說，北區截至今年9月底，未滿2歲嬰幼兒人口數共1362人，公托僅2處，且候補及收托比率也高達3.9倍。公托大排長龍，候補比高到嚇人；私托因無足額托育人員，致實際收托率未達5成，甚至還發生無照托育人員照顧的狀況，受歡迎的私托也是一位難求，顯示社會局對於整體的托育量能，根本沒有有效的調控與輔導機制。

民進黨市議員陳雅惠、張芬郁也說，台中公托資源不足，家長為了名額搶破頭，東南區家長常被迫跨區托育，通勤負擔沉重，市府應優先於資源缺乏區設立新公托。

社會局長廖靜芝表示，公托候補是算人次，每個家長可提出2個地方申請，且收托不是只有公托，還有私托與居家保母等資源。台中市公托目前共46處，公托具有價格實惠及服務品質優良的優點，將持續努力找空間規劃設置；社會局也會加強稽核私托，除公安稽查之外，也會無預期稽查，確保家長都能安心使用托育服務。

托育 私托 盧秀燕 名額 台中市

延伸閱讀

夜宿綠美圖10月14日起報名 每梯次限定20組

試營運前先到台中綠美圖「過夜」 40組幸運兒明天開搶

國民黨主席怎麼選？ 盧秀燕嫡系立委黃健豪這麼解析

郝龍斌自述「是她要我參選」 黃健豪猜是盧秀燕但無人曾證實

相關新聞

盧秀燕喊公托倍倍增 議員批4311童擠不進去「候補倍倍增」

台中市議會今天進行民政業務質詢，台中市議員曝公托資源不足。民進黨市議員陳淑華痛批， 台中市長盧秀燕常喊公托倍倍增，實際公...

高鐵台中站壅塞趨於嚴重 中央和地方仍在「紙上作業」

立法院交通委員會今到高鐵台中站考察台中地區交通建設，其中包括最迫在眉睫的高鐵台中站輸運問題，牽涉的包括國道一新增匝道、7...

4年住沒水沒電廢墟 梧棲大庄善心人與志工幫他找到溫暖地

台中林姓男子與家人失聯，近4年來住在台中市梧棲區一處沒水沒電廢墟，當地梧棲區大庄里長楊維智與善心人、志工關心他生活，發現...

彰化永靖第十個鄉鎮有MOOVO了 配合設計展增設租賃點

彰化縣永靖鄉今天啟用MOOVO公共自行車租賃站，彰化縣長王惠美表示，全縣已有10個鄉鎮市提供公共自行車服務，站點已擴展到...

后里公所古蹟維護好難！中市府：今年底完成新址規劃

台中市議員邱愛珊今在民政業務質詢，呼籲市府加速興建「后里聯合行政中心」。邱愛珊指出，后里區公所現址為日據時期建造、已有8...

爬山還可檢測心跳、血糖、血壓與心電圖 18日在大坑1號步道

台中市知名大坑步道爬山人多，將舉辦健走，免費測心跳、血氧活動，台中市風景區管理所與中台科技大學團隊合作，本月18日上午8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。