高鐵台中站壅塞趨於嚴重 中央和地方仍在「紙上作業」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法院交通委員會今到高鐵台中站考察台中地區交通建設，其中包括最迫在眉睫的高鐵台中站輸運問題，牽涉的包括國道一新增匝道、74號道路直接銜接高鐵站二樓，以及烏日轉運興建，另還有水湳轉運中心銜接國道一號的規畫進度等。不過，因都仍在評估和規畫階段，若高鐵站旁號稱全台最大的購物中心「第一大天地」若在明年底或後年初開幕，在交通建設趕不上之下，高鐵台中站區恐將迎來嚴重的交通問題。

交通部長陳世凱今親自到場，立法院副院長江啟臣不客氣的說，國道一號新增匝道一事，是去年討論的問題，陳世凱亦到他辦公室討論並成立專案小組，開了3次會，可是現在還在紙上作業。現在初評完了，已不是還要不要匝道，而是後面該如何解決技術問題，後續所需的可行性評估經費650萬元就需繼續補助。

江啟臣此時遙看對面的「第一大天地」表示上次4月29日會勘時，這些鋼構還沒有，現都已經長起來了。當時在蓋高鐵站時，74號道路就已經有預留了銜接口，現又要重新評估「是要拖時間嗎？」高鐵台中站去年一年就有超過2650萬人次，是全台第二大站，明年「第一大天地」完工，平均每天還要增加6到8萬人次，也就是一天有15萬人次在此進出，恐怕比台北站還多，請公路局想辦法，不要再紙上作業了，怎麼做趕緊提出來，不要拖。

至於74號道路下匝道進站區接高鐵東路的拓寬問題，上一次提過了，今卻又再講一次，很奇怪，如果每一次都是拖時間、公文往返，那也不必再會勘了「我們要的是解決問題」。

陳世凱說，自己一周有5天會進出高鐵台中站，對此地很了解，曾提供7百多萬元委請台中市政府做交通的整體規畫，現在大家討論的都是如何把車流引到

74號道路或國道一的大動脈上，但其實74號道路和國道一現也很塞，只是引到大動脈上他覺得不是一個解決問題的方案，因此才會請台中市政府整體規畫，因為包括其他平面道路也是很重要。

像74號道路只要超過7點，他就請計程車司機不要經過該路，因為一定塞，8點之後就更不用講。目前74號道路站區下方道路已在使用，如果接到台中站二樓，就要落墩，會影響下方道路，所以還是要做可行性評估。國道一新增匝道的這一段很彎又斜，如是像初評所言要拉到王田交流道或南屯交流道，那又有必要嗎？希望市府再與交通部交換工程的參數，並做可行性研究。

