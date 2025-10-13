4年住沒水沒電廢墟 梧棲大庄善心人與志工幫他找到溫暖地

台中林姓男子與家人失聯，近4年來住在台中市梧棲區一處沒水沒電廢墟，當地梧棲區大庄里長楊維智與善心人、志工關心他生活，發現林男最近行動不便已無法自理生活，眾人奔走幫他找到安置機構，楊維智說，當送對方上車，看到開心笑容，他對眾人揮手道別的那一刻，所有的奔波都值得。

梧棲區大庄里長楊維智表示，林男年紀不到60歲，但身體差，身分證資料是住在台中海線，眾人幫他找到當地里長和里民協助，但林男原本登記的地址資料已更改，查無此人，研判他早年離家，已和家人失去聯繫。

楊維智說，林男住在大庄里一處廢墟，沒水沒電可用，林男偶爾到廟宇或醫院洗手間洗澡、喝水，楊維智與大庄里民與善心者每周5天為他送便當，林男最近行動不便，眾人幫送便當時，發現他已無法行動自如，大小便失禁，急需安置照顧。

經楊維智與沙鹿家庭福利中心的志工一起為林男奔走協助，聯繫資源，終於在大家的努力下，順利幫他找到合適的安置機構，日前送他搭車到安置機構，楊維智說，臨走前，看著林男露出開心笑容、對大家揮手道別的那一刻，他心想，所有的奔波都值得，因為那笑容像是在說「謝謝你們，我終於可以安心了。」