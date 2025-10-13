彰化永靖第十個鄉鎮有MOOVO了 配合設計展增設租賃點

彰化縣永靖鄉今天啟用MOOVO公共自行車租賃站，彰化縣長王惠美表示，全縣已有10個鄉鎮市提供公共自行車服務，站點已擴展到156站，服務車輛達2700 輛，未來會持續擴增車輛數及擴建站點，以提升公共運輸轉乘便利性。

王惠美今天在永靖高工主持MOOVO租賃站啟用典禮，與會者還有永靖鄉長魏碩衛、縣議員詹木根、張欣倩、張錦昆、代表會主席林致安、運點科技公司技術長張元耀、永靖高工校長林麗容等地方人士與會。

王惠美表示，此次在永靖鄉設置8個站點包括永靖火車站、成美文化園、永靖鄉公所、永靖國中、永靖高工、永靖國小(東門路)、同安派出所，以及中華電信永靖站，初步投入80到100輛moovo，滿足大家通勤、通學以及觀光旅遊需求，之後會再依照使用率，彈性調度車輛數。

彰化縣政府已陸續在彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉、大村鄉設立MOOVO租賃服務，王惠美說，永靖鄉是彰化第10個導入公共自行車服務鄉鎮，象徵彰化縣在低碳交通推動上又往前邁進一步。

王惠美也提醒大家可多利用TPASS通勤月票，包括一般腳踏車、電動輔助自行車，前30分鐘免費。10月10日至26日彰化舉辦台灣設計展，彰化、鹿港、田尾、田中4個鄉鎮市各個展區都有不同特色，10月18、19日於八卦山有「潮派卦山」活動，24日在田尾有時裝走秀，將花卉元素融入造型設計，設計展期間於鹿港公會堂晚間還有光雕展，大家可多利用接駁車與MOOVO來逛各個展點。

魏碩衛表示，MOOVO公共自行車的設置，是大家期待已久，也可串連成美文化園、餘三館、忠實第與陳氏家廟景點，相信可以讓更多遊客走進來。

縣府交通處長林孟弘表示，為配合2025台灣設計展，縣府同步於展區周邊增設 11個MOOVO站點，包含彰化展區新增中興莊、卦山村、彰化師範大學(第10宿舍)、彰化藝術高中(八卦山脈生態旅遊中心)等4處、鹿港展區新增鹿江國際中小學、彰化客運鹿港乘車處、鹿港運動場、鹿基路加醫療大樓等4處，以及彰南展區新增田中彰化國際展覽中心、熊趣米公園、田中氣象站等3處，便利民眾以公共自行車串聯各展館。