快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

彰化永靖第十個鄉鎮有MOOVO了 配合設計展增設租賃點

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
王惠美今天在永靖高工主持MOOVO租賃站啟用典禮，並和大家試騎。記者林宛諭／攝影
王惠美今天在永靖高工主持MOOVO租賃站啟用典禮，並和大家試騎。記者林宛諭／攝影

彰化縣永靖鄉今天啟用MOOVO公共自行車租賃站，彰化縣長王惠美表示，全縣已有10個鄉鎮市提供公共自行車服務，站點已擴展到156站，服務車輛達2700 輛，未來會持續擴增車輛數及擴建站點，以提升公共運輸轉乘便利性。

王惠美今天在永靖高工主持MOOVO租賃站啟用典禮，與會者還有永靖鄉長魏碩衛、縣議員詹木根、張欣倩、張錦昆、代表會主席林致安、運點科技公司技術長張元耀、永靖高工校長林麗容等地方人士與會。

王惠美表示，此次在永靖鄉設置8個站點包括永靖火車站、成美文化園、永靖鄉公所、永靖國中、永靖高工、永靖國小(東門路)、同安派出所，以及中華電信永靖站，初步投入80到100輛moovo，滿足大家通勤、通學以及觀光旅遊需求，之後會再依照使用率，彈性調度車輛數。

彰化縣政府已陸續在彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉、大村鄉設立MOOVO租賃服務，王惠美說，永靖鄉是彰化第10個導入公共自行車服務鄉鎮，象徵彰化縣在低碳交通推動上又往前邁進一步。

王惠美也提醒大家可多利用TPASS通勤月票，包括一般腳踏車、電動輔助自行車，前30分鐘免費。10月10日至26日彰化舉辦台灣設計展，彰化、鹿港、田尾、田中4個鄉鎮市各個展區都有不同特色，10月18、19日於八卦山有「潮派卦山」活動，24日在田尾有時裝走秀，將花卉元素融入造型設計，設計展期間於鹿港公會堂晚間還有光雕展，大家可多利用接駁車與MOOVO來逛各個展點。

魏碩衛表示，MOOVO公共自行車的設置，是大家期待已久，也可串連成美文化園、餘三館、忠實第與陳氏家廟景點，相信可以讓更多遊客走進來。

縣府交通處長林孟弘表示，為配合2025台灣設計展，縣府同步於展區周邊增設 11個MOOVO站點，包含彰化展區新增中興莊、卦山村、彰化師範大學(第10宿舍)、彰化藝術高中(八卦山脈生態旅遊中心)等4處、鹿港展區新增鹿江國際中小學、彰化客運鹿港乘車處、鹿港運動場、鹿基路加醫療大樓等4處，以及彰南展區新增田中彰化國際展覽中心、熊趣米公園、田中氣象站等3處，便利民眾以公共自行車串聯各展館。

林孟弘說，目前還有二林鎮、北斗鎮、二水鄉等鄉鎮也都在爭取設MOOVO站點，預計最後今年底將會配合二林轉運站設MOOVO站點。

王惠美今天在永靖高工主持MOOVO租賃站啟用典禮，並和大家試騎。記者林宛諭／攝影
王惠美今天在永靖高工主持MOOVO租賃站啟用典禮，並和大家試騎。記者林宛諭／攝影

自行車 鹿港

延伸閱讀

彰化九旬兒歌創作國寶與妻鑽石婚 分享夫妻「無聲」哲學

重陽前夕探望兩人瑞 彰化縣長指出長壽兩大要訣

2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

彰化產業低調卻是隱形冠軍 縣府專書說奮鬥故事

相關新聞

彰化永靖第十個鄉鎮有MOOVO了 配合設計展增設租賃點

彰化縣永靖鄉今天啟用MOOVO公共自行車租賃站，彰化縣長王惠美表示，全縣已有10個鄉鎮市提供公共自行車服務，站點已擴展到...

后里公所古蹟維護好難！中市府：今年底完成新址規劃

台中市議員邱愛珊今在民政業務質詢，呼籲市府加速興建「后里聯合行政中心」。邱愛珊指出，后里區公所現址為日據時期建造、已有8...

爬山還可檢測心跳、血糖、血壓與心電圖 18日在大坑1號步道

台中市知名大坑步道爬山人多，將舉辦健走，免費測心跳、血氧活動，台中市風景區管理所與中台科技大學團隊合作，本月18日上午8...

台中戶政所花錢租刷卡設備 推動10年僅達三成遭批牛步

台中市議會今天進行民政業務質詢，市議員楊典忠指出，台中市推動「戶政規費多元支付」已超過10年，但截至目前，民眾以刷卡、電...

快被竹北超車恐丟第一大縣轄市地位 彰化市端菜單盼留住人

彰化縣絕大多數鄉鎮市人口數持續減少，彰化市是六都以外第一大縣轄市的寶座，可能在本（10）月拱手讓給新竹縣竹北市；人口數穩...

花了數億元只有1處公廁 女廁4間壞3間 彰縣府：立刻改善

彰化縣東螺溪綠色隧道溪湖段1.5公里，只在台灣欒樹小廣場附近有固定式廁所，無奈完工後一直故障，戀戀欒樹節前夕修好，人潮使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。