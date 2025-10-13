后里公所古蹟維護好難！中市府：今年底完成新址規劃

快訊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員左起邱愛珊、黃佳恬與吳建德聯合質詢，呼籲市府重視后里公所在古蹟內的辦公環境。圖／邱愛珊提供
國民黨台中市議員左起邱愛珊、黃佳恬與吳建德聯合質詢，呼籲市府重視后里公所在古蹟內的辦公環境。圖／邱愛珊提供

台中市議員邱愛珊今在民政業務質詢，呼籲市府加速興建「后里聯合行政中心」。邱愛珊指出，后里區公所現址為日據時期建造、已有89年歷史的「內埔庄役場」古蹟，建築老舊、空間不足且下雨漏水，嚴重影響民眾洽公便利與行政效率。

邱愛珊聯合黃佳恬、吳建德等議員，共同質詢。她說，雖然2022年市府曾以焚化爐回饋金進行防水整建，但僅為暫時性補強，仍無法解決根本問題。民眾反映，公所、衛生所、派出所等機關分散各地，洽公不便已久，地方迫切希望市府整合公有土地，打造集行政、戶政、警政、衛生及公共托育於一體的多功能服務大樓。

邱愛珊指出，后里區公所在2021年已完成「后里聯合行政中心先期規劃報告」，規劃期程約五年、總經費約8億9830萬元，但至今市府仍未核定經費。她要求市府明確說明用地整合、可行性評估及預算編列進度，並提出完整財務規劃與興建時程，以落實「均衡城鄉發展」。

民政局長吳世瑋回應，民政局今年補助后里區公所200萬元辦理先期規劃，目前由區公所負責規劃，將公所、戶政事務所、衛生所、分駐所、交通小隊及公共托育家園等「五機關一公托」納入評估，基地選在后里區公所旁「機五用地」。先期規劃預計於今年底完成，後續將依規劃成果爭取建設經費。

邱愛珊強調，興建「后里聯合行政中心」不僅解決老舊公所問題，更象徵市府是否重視山線地區發展，呼籲市府加速啟動計畫，讓后里成為兼具歷史、人文與現代行政效率的典範區域。

