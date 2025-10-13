快訊

夜宿綠美圖10月14日起報名 每梯次限定20組

中央社／ 台中13日電

台中市文化新地標綠美圖將於12月正式開幕，台中市長盧秀燕今天宣布，未開幕前將先舉辦夜宿綠美圖活動，明天起報名，共有2梯次，每梯次限定20組，以小學生為主。

全台首座結合市立圖書館與市立美術館的文化新地標「台中綠美圖」，將於12月13日開幕，在正式啟用前，台中市立圖書館今天舉辦夜宿綠美圖報名啟動記者會，除邀請2家幼稚園小朋友表演，並由盧秀燕宣布14日起到19日受理報名，活動最後盧秀燕還坐在帳蓬裡為小朋友說繪本故事。

盧秀燕在會中表示，綠美圖年底正式開幕，10月底開始試營運，將邀請小朋友與家人來夜宿綠美圖，這應該是台中市第一次，場館還未開幕就邀請入住，有興趣的家庭及小朋友，對象以小學一年級到六年級小學生為主，14日到19日歡迎報名，活動共2梯次，每梯次20組，1組小朋友可以帶家人共4人夜宿綠美圖。

盧秀燕說，夜宿活動除了有搭帳蓬，讓小朋友感受書香藝術氣氛外，還有藝術表演活動，也會有導覽，並提供早餐，能到藝術新場館夜宿是很吸引人的活動，想報名的要快，如果報名人數超過上限會採取抽籤，歡迎大家來夜宿綠美圖。

中市圖說明，夜宿活動將於10月31日至11月2日舉辦，共分2梯次（10/31–11/1、11/1–11/2），每組可登記至多4人，以國小學童為主要對象。報名自10月14日上午9時起開放，20日於官網公布抽籤結果，需先繳交保證金新台幣1000元，參加後會退還。

中市圖表示，除「夜宿綠美圖」外，還有「給綠美圖的祝福」活動將於17日起在全市28間指定分館同步登場，10月28日至11月16日也將推出「閱讀叭噗車」中央公園定點服務、主題書展、名家講座與跨域創意活動，邀市民搶先感受綠美圖融合閱讀與藝術的無限魅力。

