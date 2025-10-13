快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

爬山還可檢測心跳、血糖、血壓與心電圖 18日在大坑1號步道

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市風景區管理所與中台科技大學團隊合作，本月18日上午8時將在大坑1號步道，由專業的中台科大的健檢團隊，安排「走步道，測心跳」。圖／台中市風管所提供
台中市風景區管理所與中台科技大學團隊合作，本月18日上午8時將在大坑1號步道，由專業的中台科大的健檢團隊，安排「走步道，測心跳」。圖／台中市風管所提供

台中市知名大坑步道爬山人多，將舉辦健走，免費測心跳、血氧活動，台中市風景區管理所與中台科技大學團隊合作，本月18日上午8時在大坑1號步道，由專業的中台科大的健檢團隊，規劃心跳、血糖、血壓與心電圖量測站。

台中市風景區管理所長林政勳表示，大坑14條步道持續推廣一步道一特色為發展主軸，1號步道以打造「健身步道」為主軸，步道擁有豐富自然資源與完善設施，有一座好玩有趣的體能訓練場，這次與中台科技大學團隊結合，舉辦「2025大坑心動1號健走」健康概念活動，現場提供貼心檢測，希望鼓勵市民走入戶外，多運動增進體能並提升健康的意識，了解登山與心律變化，為健康把關。

風景區管理所說明，美國心臟協會（AHA）建議，運動時的目標心率應維持在最大心率的50%至85%之間，最大心率可用「220(bpm)-年齡」來估算，「2025大坑心動一號健走」活動於10月18日上午8時到12時，採免報名方式，在大坑1號步道入口處報到，登山步道入口處及步道終點設有2處測站，當天由專業的中台科大團隊規劃心跳、血糖、血壓與心電圖量測站，採非侵入式血氧計偵測心跳及血氧數據。

風景區管理所提醒，目前大坑2、3、4、5、6、10及中台科大觀音山登山共7條步道受今年風災及豪雨影響封閉中，各步道封閉及施工最新資訊請上台中市風景區管理所網站查詢。

台中市 團隊 台科大 健走 運動 登山步道

延伸閱讀

吃飽就想睡？恐是血糖失控！《元氣最愛問》專家傳授三大控糖秘訣

台南大坑農場募愛心 2000台斤自產水果送花蓮災區

不只佳德「特務阿伯」的鳳梨酥會升血糖！專家揭10個生活習慣也恐讓血糖飆

吃飽就想睡？恐是血糖失控！《元氣最愛問》專家傳授三大控糖秘訣

相關新聞

4年住沒水沒電廢墟 梧棲大庄善心人與志工幫他找到溫暖地

台中林姓男子與家人失聯，近4年來住在台中市梧棲區一處沒水沒電廢墟，當地梧棲區大庄里長楊維智與善心人、志工關心他生活，發現...

彰化永靖第十個鄉鎮有MOOVO了 配合設計展增設租賃點

彰化縣永靖鄉今天啟用MOOVO公共自行車租賃站，彰化縣長王惠美表示，全縣已有10個鄉鎮市提供公共自行車服務，站點已擴展到...

后里公所古蹟維護好難！中市府：今年底完成新址規劃

台中市議員邱愛珊今在民政業務質詢，呼籲市府加速興建「后里聯合行政中心」。邱愛珊指出，后里區公所現址為日據時期建造、已有8...

爬山還可檢測心跳、血糖、血壓與心電圖 18日在大坑1號步道

台中市知名大坑步道爬山人多，將舉辦健走，免費測心跳、血氧活動，台中市風景區管理所與中台科技大學團隊合作，本月18日上午8...

台中戶政所花錢租刷卡設備 推動10年僅達三成遭批牛步

台中市議會今天進行民政業務質詢，市議員楊典忠指出，台中市推動「戶政規費多元支付」已超過10年，但截至目前，民眾以刷卡、電...

快被竹北超車恐丟第一大縣轄市地位 彰化市端菜單盼留住人

彰化縣絕大多數鄉鎮市人口數持續減少，彰化市是六都以外第一大縣轄市的寶座，可能在本（10）月拱手讓給新竹縣竹北市；人口數穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。