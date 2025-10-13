爬山還可檢測心跳、血糖、血壓與心電圖 18日在大坑1號步道

台中市知名大坑步道爬山人多，將舉辦健走，免費測心跳、血氧活動，台中市風景區管理所與中台科技大學團隊合作，本月18日上午8時在大坑1號步道，由專業的中台科大的健檢團隊，規劃心跳、血糖、血壓與心電圖量測站。

台中市風景區管理所長林政勳表示，大坑14條步道持續推廣一步道一特色為發展主軸，1號步道以打造「健身步道」為主軸，步道擁有豐富自然資源與完善設施，有一座好玩有趣的體能訓練場，這次與中台科技大學團隊結合，舉辦「2025大坑心動1號健走」健康概念活動，現場提供貼心檢測，希望鼓勵市民走入戶外，多運動增進體能並提升健康的意識，了解登山與心律變化，為健康把關。

風景區管理所說明，美國心臟協會（AHA）建議，運動時的目標心率應維持在最大心率的50%至85%之間，最大心率可用「220(bpm)-年齡」來估算，「2025大坑心動一號健走」活動於10月18日上午8時到12時，採免報名方式，在大坑1號步道入口處報到，登山步道入口處及步道終點設有2處測站，當天由專業的中台科大團隊規劃心跳、血糖、血壓與心電圖量測站，採非侵入式血氧計偵測心跳及血氧數據。

風景區管理所提醒，目前大坑2、3、4、5、6、10及中台科大觀音山登山共7條步道受今年風災及豪雨影響封閉中，各步道封閉及施工最新資訊請上台中市風景區管理所網站查詢。