快被竹北超車恐丟第一大縣轄市地位 彰化市端菜單盼留住人

聯合報／ 記者簡慧珍林敬家林宛諭／連線即時報導
彰化縣北斗鎮早為日據時代北斗郡，轄管現今八鄉鎮土地，國民政府來台後多筆八鄉鎮土地仍登記在北斗鎮公所名下，鎮公所用其中一塊土地興建玄璣公園，提升北斗鎮親子遊憩生活機能。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮早為日據時代北斗郡，轄管現今八鄉鎮土地，國民政府來台後多筆八鄉鎮土地仍登記在北斗鎮公所名下，鎮公所用其中一塊土地興建玄璣公園，提升北斗鎮親子遊憩生活機能。記者簡慧珍／攝影

彰化縣絕大多數鄉鎮市人口數持續減少，彰化市是六都以外第一大縣轄市的寶座，可能在本（10）月拱手讓給新竹縣竹北市；人口數穩定的北斗鎮今表示，工商發展和生活機能「雙好」，是北斗人口遷入人口多於遷多的主因。

到今年9月底彰化市人口數22萬1048人，竹北市22萬0662人，預計10月底竹北可取代彰化市成為六都以外的最大縣轄市。不只彰化市，彰化第二大市員林也184公頃市地開發優勢，據稱億萬富翁比例也首屈一指，人口數近年也微幅減少，最明顯的是沿海鄉鎮人口，二林鎮跌破5萬人致使鎮民代表少一席。

彰化縣26鄉鎮市，北斗鎮人口數維持3萬3千多人，增減不大，鎮公所今表示，北斗鎮位在彰化縣偏南的彰化平原，周邊為農業鄉可吸引遷入人口，遠離台中市能降低磁吸效應，轄區內有台1線貫穿市區、北斗交流道及多條道路四通八達，市內的超商賣場、攤販市場、醫療院所、學校和安養機構齊備，即使人口仍「生不如死」，至少有遷入入口可彌補。

員林市公所對彰化市緊鄰台中市的磁吸效應相當同情，員林市公所指出，社會福利、重大建設是公部門施政兩大主軸，各縣政府和基層公所已在自治社福項目努力，加碼生育津貼、托育補助，光有這些是不夠的，還應有重大建設讓人民感受到宜居，唯社福與建設並肩齊行才能留住人口。

彰化市公所表示，市公所已成立800人無人機研發製造團隊，在供應鏈彎道超車，已拿到國防部500億元預算，將創造龐大就業機會及商機，此外，市公所感謝縣政府協助以市有地興建百貨公司、大型停車場，並斥資億元改善和興建公園，另市公所一直疾呼在彰北特定區、彰東擴大都計開發百公頃以上科學園區，如能創造宜居生活環境，民眾一定在留住甚至遷入。

竹北 員林 彰化 托育 供應鏈

