花了數億元只有1處公廁 女廁4間壞3間 彰縣府：立刻改善

彰化縣東螺溪綠色隧道溪湖段1.5公里，只在台灣欒樹小廣場附近有固定式廁所，無奈完工後一直故障，戀戀欒樹節前夕修好，人潮使用後4間壞3間，乏人清掃又停水，惡臭瀰漫破壞賞花遊興；縣政府今表示，將立刻派員清掃，並研擬長期維護機制。

縣政府斥資7億多元營造東螺溪水環境，興建景觀台、遊憩景點，其中台灣欒樹綠色隧道跨鄉鎮約3公里，精華在溪湖鎮，台灣欒樹植栽密集，沿岸種植原生植物和建造觀景步道，美中不足公共廁所只有1處，從去年施工到今年都貼不能使用。

台灣欒樹綠色隧道公共廁所在戀戀欒樹節前夕，應當地社區要求開放，沒幾天即嚴重損害，5間廁所除了男廁，4間女廁壞3間，其中兩間汙穢不堪惡臭四溢，戀戀欒樹節結束20多天，迄今沒人清掃。

縣政府水資處表示，東螺溪台灣欒樹綠色隧道公共廁所最近才完工，已開放，本來想請鄰近的湖埔社區大學代管，尚未談妥合作模式，以致目前出現管理空窗期，水資處將立刻找人去清理，並研擬長期管理辦法，可能付費委託社團或社區管理。