快訊

移民路變窄 中國人瘋潤日卻樂見日本女首相整頓

老闆哭…9天春節起手式！ 2026年假期滿滿、補班「直接消失」

潛艦跳票！顧立雄：海鯤11月完成海測交船 「有很大挑戰」

開罰中火14次1件敗訴！台中市環保局：尊重判決 精進不鬆手

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議會民進黨團痛批台中市環保局採樣中火手汙染過程有瑕疵。圖／民進黨團提供
台中市議會民進黨團痛批台中市環保局採樣中火手汙染過程有瑕疵。圖／民進黨團提供

台中市環保局日前因採樣程序瑕疵，遭法院撤銷對台中火力發電廠（中火）開出的36萬元罰鍰，引發綠營議員批評。環保局強調，尊重法院判決，但不會因此停下執法腳步，將全面檢討並強化採樣流程，持續監督中火依法排放。

法院判決指出，環保局在去年稽查中火放流水時，採樣桶未依規定清洗，稽查員手部多次接觸樣本，水樣保存程序不符規定，導致檢驗結果欠缺可信度。中火主張自行監測數據與環保局檢測結果落差達十倍，提出異議後獲法院支持，撤銷罰鍰。

環保局表示，中火為全市廢水排放量最大的汙染源，自2018年起，違反水汙染防治法共14次，累計裁罰金額逾8700萬元，其中包含核准許可與實際操作不符、監測設備未維持正常運作等4件，以及放流水超標10件。中火針對多件裁罰提起行政訴訟與訴願，僅此次36萬元罰鍰案件因採樣疑義遭判敗訴。

環保局長陳宏益表示，守護環境與市民健康是環保局的責任，我們將持續依法行政，督促事業單位確實遵守法規，不容違法排放。

台中市議會民進黨團指出台中市環保局採樣中火手汙染過程有瑕疵，政治操作凌駕專業記者陳秋雲/攝影
台中市議會民進黨團指出台中市環保局採樣中火手汙染過程有瑕疵，政治操作凌駕專業記者陳秋雲/攝影

環保局長 中火 對台 火力發電廠 環保局 台中市

延伸閱讀

南投環保局：焚化廠與焰火地 煙霧擴散條件不同

代丟棄舊家具清除業開價68萬 他收工錢3萬5載路旁交環保局被判刑

法院撤銷中火水污罰鍰 台中環保局研議是否上訴

台中環保局調高4000人夜點費 明年起每班100到120元

相關新聞

開罰中火14次1件敗訴！台中市環保局：尊重判決 精進不鬆手

台中市環保局日前因採樣程序瑕疵，遭法院撤銷對台中火力發電廠（中火）開出的36萬元罰鍰，引發綠營議員批評。環保局強調，尊重...

中火罰鍰遭撤銷掀波 綠營批環保局政治操作要局長下台

台中市環保局因稽查程序瑕疵遭高等行政法院撤銷對台中火力發電廠開出的36萬元元罰鍰。市議會民進黨團今痛斥環保局稽查疏漏、專...

南投國慶焰火挨轟大型空汙 環團再喊停焚化爐

南投首度承辦國慶焰火，但因當晚空氣擴散條件不佳，煙霧滯留全場，許多民眾抱怨，有網友甚至批評是史上最差；環團昨到南投世界茶...

星期評論／國慶焰火 檢驗行政能力、公共秩序

今年國慶焰火首度在南投縣登場，吸引近30萬人觀賞，帶來在地前所未有的觀光熱潮。然而，盛大的焰火秀也伴隨煙霧瀰漫、交通癱瘓...

ATM辨識口罩語音警示 台中民代促試辦

詐騙猖獗，台南市今年試辦「口罩ATM」阻詐，台中市議員提案中市府比照台南辦理，藉此防堵車手取款，嚇阻詐騙行為。警察局表示...

潮派鹿港嗨翻兩天13萬人次參與 潮派卦山接力卡司曝光

台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，2天共集結26組超人氣樂團共同開唱，今晚壓軸是三金得主盧廣仲，還有金曲樂團美秀集團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。