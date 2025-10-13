開罰中火14次1件敗訴！台中市環保局：尊重判決 精進不鬆手
台中市環保局日前因採樣程序瑕疵，遭法院撤銷對台中火力發電廠（中火）開出的36萬元罰鍰，引發綠營議員批評。環保局強調，尊重法院判決，但不會因此停下執法腳步，將全面檢討並強化採樣流程，持續監督中火依法排放。
法院判決指出，環保局在去年稽查中火放流水時，採樣桶未依規定清洗，稽查員手部多次接觸樣本，水樣保存程序不符規定，導致檢驗結果欠缺可信度。中火主張自行監測數據與環保局檢測結果落差達十倍，提出異議後獲法院支持，撤銷罰鍰。
環保局表示，中火為全市廢水排放量最大的汙染源，自2018年起，違反水汙染防治法共14次，累計裁罰金額逾8700萬元，其中包含核准許可與實際操作不符、監測設備未維持正常運作等4件，以及放流水超標10件。中火針對多件裁罰提起行政訴訟與訴願，僅此次36萬元罰鍰案件因採樣疑義遭判敗訴。
環保局長陳宏益表示，守護環境與市民健康是環保局的責任，我們將持續依法行政，督促事業單位確實遵守法規，不容違法排放。
