中火罰鍰遭撤銷掀波 綠營批環保局政治操作要局長下台

台中市環保局因稽查程序瑕疵遭高等行政法院撤銷對台中火力發電廠開出的36萬元元罰鍰。市議會民進黨團今痛斥環保局稽查疏漏、專業失守，質疑市府長期以中火為「政治提款機」，政治凌駕專業，要求環保局長下台負責，並懲處相關人員。

法院判決指出，環保局去年稽查中火放流水時，未依規定清洗採樣桶，稽查員手部多次接觸水樣，樣本保存程序不符規定，致使檢驗結果不具可信度。中火當時主張，自行監測數據與環保局結果差距達十倍，提出異議後獲法院支持，撤銷罰鍰。

環保局長陳宏益說，當天稽查人員是否有誤失，等拿到判決書後會檢討說明。他表示當天的採樣點不好作業，但是因為手碰袋子等問題造成判決結果，將會再檢視，再研議是否上訴。

黨團總王立任等議員指出，環保局稽查影片缺失連連，顯示取樣流程極不嚴謹，「桶子有沒有清洗、罐子有沒有洗、手有沒有碰到水都成疑點」，痛批環保局「疏漏不負責任」，並質疑若這次取樣出錯，是否意味其他裁罰案也可能出現瑕疵，恐衝擊市府公信力。他直言：「不要只會打中火，甚至讓人懷疑有無栽贓之嫌。」

議員張芬郁表示，法院認定環保局違反SOP，等同宣告稽查公信力蕩然無存，「每次罰中火就像提款機一樣」，並要求局長向中火與市民公開道歉，為錯誤裁罰負責。

議員黃守達也批評，局長已淪為市長的政治打手？裁罰行為被用作政治籌碼，「市府把中火妖魔化，是典型政治操作」。

議員李天生痛斥，法院明確認定屬「嚴重人為疏失」，要求環保局痛定思痛、徹底檢討，別再讓市府信譽受損。曾朝榮則指，環保局長「無能又政治化」，垃圾山、水肥管理等問題重重，如今再遭法院打臉，「市長應痛定思痛，讓局長下台負責」。

議員張家銨指出，盧市府讓政治凌駕專業早非首例，從中火數據引用錯誤到中電北送爭議，都充滿政治操作，「民生怎麼顧？」他質疑市府已失去社會信任。

林德宇強調，民進黨團召開記者會「不是替中火說話，而是替所有被不當裁罰的廠商發聲」，要求環保局一周內公開去年經手採檢人員名單，「讓業界知道是否也受同組人員不當對待」，並要求局長與相關科長負起政治與行政責任。

議員陳淑華表示，盧市府不僅採樣出錯，更利用錯誤結果進行政治操作，爭取政治利益，「垃圾問題解決不了，只會操弄中火」。她並呼籲市府儘速處理大里掩埋場與文山焚化爐延宕七年的問題。

議員王立任則說，市府對事件態度草率，造成社會恐慌，「未來裁罰恐失去正當性」，呼籲局長應誠實面對並下台負責。