ATM辨識口罩語音警示 台中民代促試辦

聯合報／ 記者余采瀅陳宏睿／台中報導

詐騙猖獗，台南市今年試辦「口罩ATM」阻詐，台中市議員提案中市府比照台南辦理，藉此防堵車手取款，嚇阻詐騙行為。警察局表示，台南目前試辦中，還要觀察車手是否轉移到非熱點取款，如全國普設也要研議配套措施。

台中市警局統計，今年1月至9月受理詐欺案件19261件，財損97億餘元，另外同期破獲詐欺集團488件、3920人，查扣不法所得8.2億餘元，成效為六都第2名，今年1月至9月攔阻民眾遭詐匯款有1395件、攔阻金額10.8億餘元。

為防範詐騙集團利用ATM提領贓款，台南市政府和金融機構今年5月在轄區20處熱點加裝口罩ATM辨識系統，要求民眾在提款時暫時脫下口罩與安全帽露出全臉，並透過語音警示，提醒當事人及周遭民眾。

民進黨中市議員李天生、張家銨提案指出，全台詐騙案件不減，只有預防詐騙宣導沒有用，要從源頭嚇阻，要求台中市警察局比照台南，在ATM提款機熱點試辦「ATM口罩辨識示警系統」，若民眾到提款機領錢，沒有卸下口罩或安全帽，經AI辨識將啟動警鈴聲，以防堵車手取錢。

警察局長吳敬田表示，台南市全市僅20處試辦，建議待台南試辦結果提出報告後，觀察效果如何再比照辦理。議員李天生質疑要觀察多久？「台南市做了領頭羊，難道台中市要做跟屁蟲？」他認為設置不困難。

民眾黨議員江和樹說，車手大多是累犯，該系統如果僅能辨識並觸發警示音，卻無法直接連結警方，也不會影響提款手續完成，效果有限。

警察局指出，全台約3.9萬台提款機，若僅有幾台試辦，擔心真正犯罪者會轉移其他提款機。台南目前只是試辦，若要普及全台，設置經費與配套措施都要研議，將持續瞭解成效，並評估設置可行性；另吳敬田表示，平時巡邏員警看到有人戴口罩在提款機提領，不用示警，就會主動盤查。

