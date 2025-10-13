星期評論／國慶焰火 檢驗行政能力、公共秩序

今年國慶焰火首度在南投縣登場，吸引近30萬人觀賞，帶來在地前所未有的觀光熱潮。然而，盛大的焰火秀也伴隨煙霧瀰漫、交通癱瘓、違規占道等亂象，讓這場原該展現「國家榮光」的盛典，成為社會檢視行政能力與公共秩序的放大鏡。

民眾批評最集中在觀賞品質不如預期，原宣傳「最美焰火」但當晚南投氣候濕悶、風力微弱，煙霧久久不散，許多人直呼「煙比火多」，甚至整場只見灰濛夜空。氣象因素固然難以完全掌控，但專家指出，煙火施放應事先納入「風速與風向模擬」，並預設替代方案，例如分段施放、延後啟動或減量施放，以確保視覺效果與安全距離。

這次活動未見主辦單位啟動氣象因應機制，顯示事前風場評估不足，也暴露出台灣大型戶外活動仍缺乏專業化決策模式。

焰火夜當晚，從國道三號南投段到中興新村周邊道路，出現大批車輛臨停觀賞狀況；軍功橋更擠滿上千民眾，占用雙向車道觀賞焰火，警方一度難以驅離。這不僅造成交通停滯，更潛藏公安風險。

交通部與縣府雖規畫接駁專車與管制路線，但現場民眾普遍反映接駁等待時間過長、資訊不足。專家建議，地方政府應建立大型活動「疏運分級SOP」，在交通負荷臨界時可動態調整路線與車流；此外，應提早公告「禁止停靠區」、開設臨時觀賞點分流人潮，避免民眾自行尋找「最佳觀賞角度」導致違規與危險。

有民眾反映未事先得知部分觀賞區域被劃為「管制區」或「貴賓區」，導致現場混亂、民眾被拒於外。這反映主辦單位在資訊透明與場域設計上仍不足，若能提前公開觀賞區地圖、容量上限與安全範圍，並在入口設置清晰導引標示，可有效降低摩擦與誤闖風險。

國慶焰火經費龐大，涉及施放技術、安保與交通成本，活動結束，中央與地方政府應主動公開檢討報告，說明問題成因與改進方向，而非僅以「人潮多、氣象不佳」帶過，此舉不僅能重建民眾信任，也有助於建立國家級活動制度性評估標準，讓日後主辦縣市得以借鏡改進。