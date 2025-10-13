南投國慶焰火挨轟大型空汙 環團再喊停焚化爐

南投首度承辦國慶焰火，但因當晚空氣擴散條件不佳，煙霧滯留全場，許多民眾抱怨，有網友甚至批評是史上最差；環團昨到南投世界茶葉博覽會場批立法院選址不當，當晚PM2.5濃度超標10倍以上，南投淪為大型空汙現場，縣府與環境部難辭其咎，並重申應立即停建名間焚化爐。

南投縣環保局回應，焰火施放造成空汙需視氣候等因素判斷，而低於100公尺的煙火煙霧較易有擴散不佳的情形，屬單一個案；至於焚化廠預定地與煙火施放點不同，擴散條件也不同，且焚化廠煙囪高度較高，擴散條件更佳，環局也將24小時監控。

環團指出，國慶當晚短短40分鐘密集施放焰火4.3萬發，造成南投市及周邊草屯、名間等鄉鎮瀰漫濃煙，國道三號南投路段能見度驟降，駕駛被迫開啟霧燈通行。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，當晚10時監測數據顯示，PM10達201微克／立方公尺，PM2.5更高達168微克／立方公尺，超標逾10倍。他批縣府明知南投空氣擴散條件不佳仍爭取主辦，環境部未發預警還同意施放量創10年新高，兩單位都要負最大責任。

名間反焚化爐自救會、彰化縣環保聯盟也指出，這次煙火事件再次證明南投地形封閉、不利汙染物擴散，批立院選址不當，且更驗證名間地區不適合設置焚化爐。焚化爐一旦啟用，不僅將影響茶葉與手搖飲產業發展，更可能損害縣民健康，環團呼籲縣府正視空汙風險，立即停止焚化爐興建計畫。