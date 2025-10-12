潮派鹿港嗨翻兩天13萬人次參與 潮派卦山接力卡司曝光
台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，2天共集結26組超人氣樂團共同開唱，今晚壓軸是三金得主盧廣仲，還有金曲樂團美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、無妄合作社，卡司陣容星光熠熠，也邀請來自日本愛知縣的 SpecialThanks 跨海參演，兩天活動吸引超過13萬人次參與。
彰化縣長王惠美表示，台灣設計展首週活動潮派鹿港音樂季演出高潮迭起，連續2晚在鹿港體育場盛大舉行，下周末10月18、19日在彰化八卦山將舉辦「潮派卦山」音樂活動，同樣有許多優秀樂團為大家精彩演出，10月24、25日在田尾花都則有結合花藝登場的「田尾時裝秀」。
縣府城市暨觀光發展處表示，潮派卦山音樂祭將在彰化八卦山大佛下盛大開唱，該場次除了有眠氣Hypersomnia、打倒三明治、羊米人、伯爵白、核果人NUTS 等人氣樂團外，更有全國樂團徵選入選的優質樂團共同開唱，要帶給眾多樂迷朋友一場在大佛底下聽團的音樂盛宴。
