彰化九旬兒歌創作國寶與妻鑽石婚 分享夫妻「無聲」哲學

彰化縣員林市公所今天在皇潮鼎宴會館舉辦「金婚、鑽石婚、白金婚表揚典禮」，91歲的知名童謠創作家施福珍和妻子周玉葉為鑽石婚，兩人都說，夫妻就是要互相忍讓，「一個大聲時，另一個一定要無聲」，婚姻才能走得長久。

員林市公所今年共表揚 426對攜手超過半世紀的深情伉儷，共有白金婚6對、鑽石婚78對、金婚342對，表揚典禮分4梯次，員林市代理市長賴致富今天表揚西區、北區佳偶， 26日將表揚東區、南區受獎人。

彰化縣長王惠美也到場祝福長輩們，而有意參選縣長的立委陳素月、工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，及已故員林市長游振雄兒子、縣府秘書游筑凱等人與會，其勤走基層的政治動向均備受關注。

王惠美提醒長輩們身體要顧好，並鼓勵長輩多利用縣政府的「萬人健檢」，還有員林市衛生所暨長照衛福大樓內的各項運動及照護設施。10月26前台灣設計展在彰化，鄉親們也可一起來看展，認識彰化的隱形冠軍、彰化之美。

賴致富說，受表揚的每對佳偶經歷相遇、相知、相伴，跟著柴米油鹽醬醋茶走過半世紀以上，實屬難能可貴。也邀大家來參加10月18日晚間6時在圓林園滯洪生態池的慶祝員林升市十周年晚會。

今天接受鑽石婚表揚的臺語囡仔歌之父施福珍已91歲，妻子周玉葉83歲，周玉葉笑說她脾氣比施福珍大，丈夫會讓她，但如果丈夫生氣大聲時，她「絕對變無聲」，這樣才吵不起來，她也奉勸現代年輕人不要動不動就說要離婚，這樣對孩子很不好。