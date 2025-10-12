彰化九旬兒歌創作國寶與妻鑽石婚 分享夫妻「無聲」哲學
彰化縣員林市公所今天在皇潮鼎宴會館舉辦「金婚、鑽石婚、白金婚表揚典禮」，91歲的知名童謠創作家施福珍和妻子周玉葉為鑽石婚，兩人都說，夫妻就是要互相忍讓，「一個大聲時，另一個一定要無聲」，婚姻才能走得長久。
員林市公所今年共表揚 426對攜手超過半世紀的深情伉儷，共有白金婚6對、鑽石婚78對、金婚342對，表揚典禮分4梯次，員林市代理市長賴致富今天表揚西區、北區佳偶， 26日將表揚東區、南區受獎人。
彰化縣長王惠美也到場祝福長輩們，而有意參選縣長的立委陳素月、工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋，及已故員林市長游振雄兒子、縣府秘書游筑凱等人與會，其勤走基層的政治動向均備受關注。
王惠美提醒長輩們身體要顧好，並鼓勵長輩多利用縣政府的「萬人健檢」，還有員林市衛生所暨長照衛福大樓內的各項運動及照護設施。10月26前台灣設計展在彰化，鄉親們也可一起來看展，認識彰化的隱形冠軍、彰化之美。
賴致富說，受表揚的每對佳偶經歷相遇、相知、相伴，跟著柴米油鹽醬醋茶走過半世紀以上，實屬難能可貴。也邀大家來參加10月18日晚間6時在圓林園滯洪生態池的慶祝員林升市十周年晚會。
今天接受鑽石婚表揚的臺語囡仔歌之父施福珍已91歲，妻子周玉葉83歲，周玉葉笑說她脾氣比施福珍大，丈夫會讓她，但如果丈夫生氣大聲時，她「絕對變無聲」，這樣才吵不起來，她也奉勸現代年輕人不要動不動就說要離婚，這樣對孩子很不好。
施福珍創作的「點仔膠」、「羞羞羞」是經典兒歌，周玉葉說，以前丈夫創作時，她總是第一個聽，還會點評一番，給丈夫意見，施福珍也都欣然接受。在外面一定要給丈夫面子，兩人有什麼不愉快，在外一定要忍讓，回家再說，現在施福珍聽力比較差了，周玉葉細心照料飲食起居，兩人相知相伴鶼鰈情深。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言