影／南投茶博今年突破百萬人 創5億商機有原因…關鍵曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事，今閉幕，9天吸引逾120萬人次、創造商機約4億元均刷新紀錄。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事，今閉幕，9天吸引逾120萬人次、創造商機約4億元均刷新紀錄。記者賴香珊／攝影

南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事，今閉幕，縣長許淑華循傳統封茶，並與上千民眾同樂製作手搖飲，她表示，今年茶博在在國慶焰火加持下，整體展售狀況更勝以往；縣府統計，9天吸引逾120萬人次、創造商機約4億元均刷新紀錄。

縣府指出，為推廣南投優質好茶，2010年創辦茶博至今，是南投縣年度盛事，更成為全國茶產業指標性活動，今年主題為「舌來韻轉」於4日至12日登場，9天活動期間舉辦大型千人活動及一心二夜演唱會，更結合114年國慶焰火在南投。

而今天是茶博會最後一天，縣長許淑華今下午循傳統到場主持封茶儀式，苗栗副議長張淑芬也率隊參加，兩人也與現場上千民眾以在地台茶25號「紫韻」製作手搖飲；許更抽出旅遊好康月首波得主，當場CALL OUT送出Gogoro電動機車。

許淑華說，南投茶博會深受國人喜愛，也吸引海外朋友參與，今年更因國慶焰火在南投及縣府大力宣傳下，人氣爆棚，昨天就已突破百萬人次，超越去年茶博的97萬人次，買氣同樣強強滾，現場展售金額更勝以往，也帶動周邊經濟活動。

縣府統計，今年茶博會前期由一心二夜演唱會打頭陣，民歌之夜吸引6萬人次，音浪之夜更有8萬人次，並在國慶焰火加持下，9天就突破123萬人次，現場展售金額超過2億元，刺激周邊旅遊住宿及消費產值約4萬元，均刷新歷年紀錄。

南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事今閉幕，9天吸引逾120萬人次、創造商機約4億元均刷新紀錄。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事今閉幕，9天吸引逾120萬人次、創造商機約4億元均刷新紀錄。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事今閉幕，縣長許淑華（右）循傳統主持封茶儀式。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事今閉幕，縣長許淑華（右）循傳統主持封茶儀式。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事今閉幕，縣長許淑華（左）當場抽出旅遊好康月首波得主，CALL OUT送出Gogoro電動機車。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事今閉幕，縣長許淑華（左）當場抽出旅遊好康月首波得主，CALL OUT送出Gogoro電動機車。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事，今閉幕，縣長許淑華（左）循傳統主持封茶儀式。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事，今閉幕，縣長許淑華（左）循傳統主持封茶儀式。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事今閉幕，縣長許淑華（左）和苗栗副議長張淑芬（右），與上千民眾同樂製作手搖飲。記者賴香珊／攝影
南投世界茶業博覽會是全國茶產業盛事今閉幕，縣長許淑華（左）和苗栗副議長張淑芬（右），與上千民眾同樂製作手搖飲。記者賴香珊／攝影

國慶焰火 南投縣 許淑華

