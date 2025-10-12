快訊

沙鹿區向上路長下坡又車禍 居民問：何時有寧日？

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市沙鹿區向上路長下坡路段，今天發生砂石車自撞安全島翻車，波及4輛轎車。圖／台中市消防局提共
台中市沙鹿區向上路長下坡路段，今天發生砂石車自撞安全島翻車，波及4輛轎車。圖／台中市消防局提共

台中市沙鹿區向上路長下坡路段今天發生砂石車翻車意外，該路段今年4月發生聯結車煞車失靈撞20多車意外，相關單位與民代會勘討論改善方案，今天再度發生車禍，台中市議會民進黨團總召王立任表示，每次發生車禍後市政府總是回應要檢討，人命關天，希望積極面對。

沙鹿區向上路今年4月27日發生聯結車疑煞車失靈撞20多輛汽機車，共11人受傷嚴重車禍，台中市議會民進黨團4月29日現勘發現，10分鐘內就有近百輛大型貨櫃聯結車經過，長達4公里長下坡若車輛剎車失靈，勢必發生重大車禍憾事，希望找出解決方法。最終要求交通局及警方要更動大型車行駛快車道右側號誌位置，同時爭取在高速公路下方涵洞區，設置緩衝區，讓大型車提前剎停。

台中市沙鹿區向上路長下坡路段，今天發生砂石車自撞安全島翻車，波及4輛轎車；國民黨台中市副議長顏莉敏表示，向上路坡度長，歷年邀集相關單位持續改善，已設置實體分隔護欄、增設警示標誌及車輛分流等措施，整體行程安全仍可持續精進。大型車輛的替代道路方案，包含和美大橋串接與台61銜接台中港區等，都應積極規劃。提升道路安全不止事後檢討，交通設計、車輛管理都應持續優化改善，確保行經車輛交通安全。

王立任表示，向上路長下坡路段每隔一段時間就會傳出重大車禍事件，每一次發生車禍後市政府總是回應要檢討改善，4月底的聯合會勘建議20噸以上車輛分流、設置緩衝區以及強化紐澤西護欄，還沒看到改善進度而重大車禍事件再度發生，市政府應該要積極面對，不要口號施政，更不該讓憾事繼續發生。

許多沙鹿居民說，向上路長下坡路段常發生大車禍，被稱為死亡下坡，再度發生車禍並不意外，相關單位討論已久，仍無有效改善方式。

車禍 台中市 民進黨

