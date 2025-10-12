快訊

不怕被嫌老 郝龍斌：「她」希望我選黨主席 但表明不會公開支持

幕後／時機到了！李四川啟動新壽合意解約協商4關鍵曝光

彰化百歲人瑞年年增 105歲人瑞愛吃肉不吃菜

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
105歲人瑞林老闖分享飲食習慣，愛吃肉不愛吃菜。記者林敬家／攝影
彰化縣百歲人瑞持續增加，縣府統計目前全縣共有284位百歲長者，最高齡者112歲，顯示高齡照護與生活品質逐年提升，縣府配合重陽節舉辦「高齡同學會」，邀請56位百歲長者同樂，其中27人去年也曾參加，成為一年一度的「長壽聚會」。

今天出席最高齡的人瑞為105歲長者林萬烟、林老闖，林老闖育有3子3女，由家人輪流照顧，至今仍保持好胃口，兒子林水成說，父親愛吃肉不吃菜，牙齒掉光後仍堅持把肉剁碎配粥，「一天能吃八碗飯」，連熟識的麵店老闆都知道煮他的麵不用放豆芽、韭菜，這樣的飲食習慣，成為家族間津津樂道的長壽秘方。

縣府除發放1萬元禮金、紀念禮與金鎖片給人瑞外，也藉活動讓人瑞家族彼此交流，社會處指出，縣內百歲人瑞大多有家人或看護照顧，生活仍維持自主，有的仍能清楚表達需求，未必依賴長照服務。

已故百歲人瑞吳菜心的兒子吳中正表示，現代家庭分散各地，但只要家人百歲生日都會放下工作，大家會聚在一起，當時看到母親一生打拚，現在孩子各自安好，大家在一起那刻覺得很幸福，也感謝縣府多年來用活動為家屬留下珍貴回憶。

105歲人瑞林老闖家族今天團聚，氣氛溫馨。記者林敬家／攝影
