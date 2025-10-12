南投環保局：焚化廠與焰火地 煙霧擴散條件不同

國慶焰火10日在南投市施放，風速微弱造成煙霧難散。名間鄉反焚化爐自救會今天表示，國慶焰火正好示範空污瀰漫；環保局則說，焚化廠選址與焰火施放地點不同，擴散條件不同。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理再生能源中心，已通過第1階段環評，進入第2階段環評審查。而國慶焰火10日在南投市施放，由於當晚風速微弱，焰火施放幾分鐘後，濃濃煙霧籠罩上空、久久不散。

名間鄉反焚化爐自救會、台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環境保護聯盟今天到南投世界茶業博覽會場外，諷刺國慶焰火選址不當，罔顧南投經常無風、煙霧擴散困難的先天限制，導致空污瀰漫，在數十萬人面前展示南投地形和氣象條件造成空污擴散困難；若再不當興建垃圾焚化爐日夜排放空污，空氣品質將像室內燒炭。

自救會表示，南投目前無大型污染源，空氣品質已很不好，從台中、彰化、雲林飄來的空污非常難擴散；未來在名間鄉興建焚化爐，日燒數百公噸垃圾，將是南投最大污染源，加上無法擴散，只會一直累積，受害是縣民健康和名間鄉茶產業，縣府辦茶博會顯得諷刺。

南投縣環保局長李易書說，國慶焰火在南投市施放，焚化廠選址名間鄉濁水溪畔，兩地有差異、擴散條件不同；據模擬，名間鄉擴散條件較優良，且高度也會影響，百公尺以下煙火，確實易造成煙霧擴散不易，但焚化廠煙囪高度超過120公尺，適當高度讓擴散條件更適合。

李易書表示，焚化爐不像放煙火可能產生難散煙霧，其煙囪高度較高，屬中高煙火的高度，擴散條件會較佳；

運作時也將24小時監控污染排放，尤其民眾關心的PM2.5、PM10等，都會24小時監控，盼透過科技監控讓污染物降到最低，也希望外界理性看待焚化廠議題。