影／南投國慶焰火挨轟史上最爛 引爆空汙災難...環團點名3單位

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，當晚8時39分時可見濃煙擴散瀰漫。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，當晚8時39分時可見濃煙擴散瀰漫。記者賴香珊／攝影

南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，挨轟「史上最爛」；環團今更到茶博會痛批立法院選址不當，當晚PM2.5超標10倍以上，讓南投成大型空汙現場，點名縣府、環境部要負最大責任，重申呼籲停建名間焚化爐

南投縣環保局回應，焰火施放造成空汙需視氣候等因素判斷，而低於100公尺的煙火煙霧較易有擴散不佳的情形，屬單一個案；而焚化廠預定地與煙火施放點不同，擴散條件也不同，且焚化廠煙囪高度較高，擴散條件更佳並將24小時監控。

今年是南投建縣以來首度承辦國慶焰火，施放規模達4萬3千發，近十年之最，不料前晚8時發射後因地勢低、風勢微弱，煙霧在空中滯留不散，濃煙瀰漫全場，加上活動後等候接駁車時間太長，網路罵聲不斷，挨轟「史上最爛國慶焰火」。

由於，國慶當晚大量且密集發射焰火彈，南投市瞬間濃煙密布，整個市區隨後被煙霧包圍，草屯、名間等鄰近鄉鎮也受影響，國道三號南投路段更因能見度欠佳，駕駛人只能開霧燈通行，環團今天為此南投世界茶葉博覽會抗議造成空汙問題。

名間反焚化爐自救會、台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣環保聯盟今在茶博會外圍道路抗議指出，前晚40分鐘國慶焰火，造成南投市及鄰近地區的PM2.5和PM10都飆高，痛批立法院的選址不當，使得南投成了大型空氣汙染的災難現場。

台健空盟執行長楊澤民指出，國慶焰火當晚10時PM10測值為 201 µg/m3，PM2.5更高達168µg/m3超標10倍以上，而縣府深知南投空氣擴散本身條件欠佳仍承辦，環境部未示警更允許施放量創近十年之最，這兩單位要負最大責任。

名間反焚化爐自救會、彰化縣環保聯盟均表示，政府單位這次在國慶焰火上的失職，證明南投不適合放煙火，更驗證南投地形環境會讓煙排不出去，更不適合在名間蓋焚化爐，除影響到茶葉和手搖飲產業，波及茶農生計，也將損害縣民健康。

南投首度承辦國慶焰火，當晚8時32分時可見濃煙持續從施放處擴散瀰漫。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，當晚8時32分時可見濃煙持續從施放處擴散瀰漫。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，環團今痛批成大型空汙災難現場，指立法院、縣府、環境部3單位失職。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，環團今痛批成大型空汙災難現場，指立法院、縣府、環境部3單位失職。記者賴香珊／攝影
台健空盟執行長楊澤民今指出，前晚40分鐘國慶焰火，造成南投市及鄰近地區的PM2.5和PM10都飆高。記者賴香珊／攝影
台健空盟執行長楊澤民今指出，前晚40分鐘國慶焰火，造成南投市及鄰近地區的PM2.5和PM10都飆高。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，環團今痛批成大型空汙災難現場，指立法院、縣府、環境部3單位失職。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，但因空氣擴散條件不佳，濃煙瀰漫全場，環團今痛批成大型空汙災難現場，指立法院、縣府、環境部3單位失職。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，當晚8時5分時可見一大片濃煙從施放處擴散瀰漫。記者賴香珊／攝影
南投首度承辦國慶焰火，當晚8時5分時可見一大片濃煙從施放處擴散瀰漫。記者賴香珊／攝影

