彰化高賓閣設計展湧人潮 屋外藍色溜滑梯不開放原因曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣定古蹟高賓閣建築外藍色管狀溜滑梯吸引目光，不過主辦單位特別圍起來，並告示牌提醒禁止遊玩。記者林敬家／攝影
彰化縣定古蹟高賓閣建築外藍色管狀溜滑梯吸引目光，不過主辦單位特別圍起來，並告示牌提醒禁止遊玩。記者林敬家／攝影

台灣設計展在彰化展出，其中彰化市展區的高賓閣是夜間最受年輕人歡迎的打卡點之一，在建築外藍色管狀溜滑梯吸引目光，不過主辦單位特別圍起來，並以告示牌提醒禁止遊玩。營運團隊說明，該滑梯並非遊樂設施，而是建物再利用計畫時設計的逃生通道，考量行動不便者能在緊急時順利脫困，並非供民眾體驗。

昨晚「小西遊戲」開幕活動登場，夜間的高賓閣與小西商圈巷弄牆面投影「錢鼠娶親」主題光雕，吸引不少民眾駐足欣賞，人潮不比白天少，現場還舉辦「迪鼠可派對DJ之夜」，讓平時寧靜的小西街呈現不同風貌。

這次活動也推出與知名甜點品牌法朋烘焙坊合作的蜂蜜燒餅，以及在世界麵包冠軍陳耀訓指導下，由18位肯納兒手作的「笑星星濃厚奶油餅乾」。

小西文化協會理事長蘇鉞凱表示，看到人潮湧入小西商圈、商家生意興旺，感到非常欣慰，他指出，高賓閣「小西有囍」不僅是設計展的展覽之一，更是屬於小西街的喜事，協會這幾年與在地團隊合作，從文化導覽到創意活動，希望讓更多人走進小西，感受這裡的故事與能量。

蘇鉞凱說，「小西有囍」的靈感來自去年與設研院前往日本商店街交流時的經驗，發現小西街與日本地方商店街氛圍相似，於是以小西街吉祥物「小西鼠」迎娶日本商店街吉祥物「千金鼠」為概念，發展出「老鼠娶親」故事，串聯台日文化與情感，也象徵地方創生的新連結。

台灣設計展在彰化展出，其中彰化市展區的高賓閣是夜間最受年輕人歡迎的打卡點之一，夜間還有光雕秀。記者林敬家／攝影
台灣設計展在彰化展出，其中彰化市展區的高賓閣是夜間最受年輕人歡迎的打卡點之一，夜間還有光雕秀。記者林敬家／攝影

日本 彰化

