快訊

南投國慶焰火全是煙挨批「史上最爛」 許淑華回應了

安卓手機用久超卡、平板只能買蘋果？7大「安卓刻板印象」 你中幾條

聽新聞
0:00 / 0:00

梧棲浩天宮大庄媽7天6夜進香回鑾 「跑大轎」儀式熱鬧迎接

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中浩天宮「大庄媽」7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚返抵浩天宮，進香隊伍及陣頭恭迎媽祖回鑾。圖／台中市民政局提供
台中浩天宮「大庄媽」7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚返抵浩天宮，進香隊伍及陣頭恭迎媽祖回鑾。圖／台中市民政局提供

台中梧棲區浩天宮「大庄媽」10月5日清晨起駕，展開7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚回鑾返抵浩天宮，進香隊伍及陣頭恭迎，特殊的跑大轎儀式迎接。台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕與信眾接駕。

台中市文化資產處表示，梧棲跑大轎或稱走大轎，是特殊活動，媽祖遶境或進香時，各廟宇回來競跑進廟的儀式。

吳世瑋表示，大庄媽祖徒步北港進香是中部地區最受矚目的宗教盛事之一，今年3000多名信眾隨行，展開7天6夜長征之旅，是浩天宮年度最有意義的宗教任務，他感謝浩天宮主委王經綻帶領所有幹部、團隊、志工及信眾通力合作，圓滿順利完成此次盛大的進香活動。

民政局表示，梧棲浩天宮創建迄今已有302年，主祀天上聖母，又有「大庄媽」、「潛水媽」之稱，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚、清水等區五十三庄民眾信仰中心，香火鼎盛。年度大庄媽祖徒步北港進香更是五十三庄共同的榮耀與驕傲，凝聚各地信徒的情誼，也延續百年來的信仰脈絡。

浩天宮昨晚在梧棲文昌路浩天宮牌樓前舉行盛大接駕儀式，中堡五十三庄各宮廟神轎、各式陣頭及上萬民眾前往接駕，媽祖鑾轎抵達，眾人齊喊「進哦，發哦」，恭迎媽祖鑾轎上紅壇安座，眾人團拜祈福，隨後舉行回鑾重頭戲梧棲當地民俗活動「跑大轎比賽」，各宮廟轎班人員向媽祖神轎行禮後，抬著神轎來回衝刺，展現活力與耐力，最後恭迎媽祖入廟安座。

昨晚接駕活動，立委楊瓊瓔、台中市議會副議長顏莉敏、議員陳廷秀、楊典忠、民政局長吳世瑋、梧棲區長溫國宏、龍井區長何宜真、梧棲區農會總幹事吳柏慧、前市議員尤碧鈴、浩天宮主委王經綻、大庄里長楊維智及大肚中堡53庄各里長等人到場。

台中浩天宮「大庄媽」7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚返抵浩天宮，進香隊伍及陣頭恭迎媽祖回鑾。圖／台中市民政局提供
台中浩天宮「大庄媽」7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚返抵浩天宮，進香隊伍及陣頭恭迎媽祖回鑾。圖／台中市民政局提供

梧棲 媽祖 進香

延伸閱讀

梧棲浩天宮大庄媽北港進香今回鑾 清水警動員百名警力護駕

郝龍斌台中座談「盧挺郝」？ 有人說「誤會了」

台中國慶典禮...中山國中棒球隊領唱國歌 超實用紀念小物曝光

台中祭孔典禮上千民眾觀禮 古禮中八佾舞有新氣象

相關新聞

梧棲浩天宮大庄媽7天6夜進香回鑾 「跑大轎」儀式熱鬧迎接

台中梧棲區浩天宮「大庄媽」10月5日清晨起駕，展開7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚回鑾返抵浩天宮，進香隊...

民代籲補助勞工風扇衣 台中市府研議

新高，台中市多名議員關切勞工在戶外工作的熱傷害風險提高，提案由市府補助企業訂購風扇衣，可提高通風度，並啟動專案檢查。勞工...

風扇衣避免熱傷害 醫：戶外工作定期休息 多喝水

勞動部長洪申翰今年6月表示，近5年有10起因戶外作業高溫導致的死亡職災。台中市議員建議市府補助戶外工人風扇衣，以避免熱傷...

搖滾台中、潮派鹿港 邀民眾免費同樂

「2025搖滾台中」、2025台灣設計展「潮派鹿港音樂祭」昨起一連2天，分別熱力登場，邀請大咖藝人飆唱，均免費入場。

「潮派鹿港」音樂祭連兩天嗨翻 玖壹壹、盧廣仲等接力開唱

2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，集結26組超人氣樂團接力開唱，今天（11日）、（12日）在鹿港體育場登場，...

昔「高賓閣酒家」舉辦成果展 彰化小西街商圈轉型令人耳目一新

位在彰化火車站附近的小西街一帶，清朝時聚集了成衣、布料、旅社和酒樓等商家，隨著歲月變遷而沒落，但仍保有不少小吃攤位和老建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。