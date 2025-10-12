聽新聞
梧棲浩天宮大庄媽7天6夜進香回鑾 「跑大轎」儀式熱鬧迎接
台中梧棲區浩天宮「大庄媽」10月5日清晨起駕，展開7天6夜的百年古香路徒步北港朝天宮進香活動，昨晚回鑾返抵浩天宮，進香隊伍及陣頭恭迎，特殊的跑大轎儀式迎接。台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕與信眾接駕。
台中市文化資產處表示，梧棲跑大轎或稱走大轎，是特殊活動，媽祖遶境或進香時，各廟宇回來競跑進廟的儀式。
吳世瑋表示，大庄媽祖徒步北港進香是中部地區最受矚目的宗教盛事之一，今年3000多名信眾隨行，展開7天6夜長征之旅，是浩天宮年度最有意義的宗教任務，他感謝浩天宮主委王經綻帶領所有幹部、團隊、志工及信眾通力合作，圓滿順利完成此次盛大的進香活動。
民政局表示，梧棲浩天宮創建迄今已有302年，主祀天上聖母，又有「大庄媽」、「潛水媽」之稱，為梧棲、沙鹿、龍井、大肚、清水等區五十三庄民眾信仰中心，香火鼎盛。年度大庄媽祖徒步北港進香更是五十三庄共同的榮耀與驕傲，凝聚各地信徒的情誼，也延續百年來的信仰脈絡。
浩天宮昨晚在梧棲文昌路浩天宮牌樓前舉行盛大接駕儀式，中堡五十三庄各宮廟神轎、各式陣頭及上萬民眾前往接駕，媽祖鑾轎抵達，眾人齊喊「進哦，發哦」，恭迎媽祖鑾轎上紅壇安座，眾人團拜祈福，隨後舉行回鑾重頭戲梧棲當地民俗活動「跑大轎比賽」，各宮廟轎班人員向媽祖神轎行禮後，抬著神轎來回衝刺，展現活力與耐力，最後恭迎媽祖入廟安座。
昨晚接駕活動，立委楊瓊瓔、台中市議會副議長顏莉敏、議員陳廷秀、楊典忠、民政局長吳世瑋、梧棲區長溫國宏、龍井區長何宜真、梧棲區農會總幹事吳柏慧、前市議員尤碧鈴、浩天宮主委王經綻、大庄里長楊維智及大肚中堡53庄各里長等人到場。
