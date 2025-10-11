「潮派鹿港」音樂祭連兩天嗨翻 玖壹壹、盧廣仲等接力開唱

2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，集結26組超人氣樂團接力開唱，今天（11日）、（12日）在鹿港體育場登場，今天首場即吸引數萬人到場欣賞，由本土天團玖壹壹壓軸，嗨翻現場。明天另有一場則由三金得主盧廣仲壓軸，並邀請日本愛知縣的 SpecialThanks 跨海參演。

本次音樂祭卡司陣容堅強，今天演出的有人氣樂團怕胖團PAPUN BAND、芒果醬Mango Jump 、溫蒂漫步等樂團，由本土天團玖壹壹壓軸；明天則有金曲樂團美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、無妄合作社，壓軸則是三金得主盧廣仲。

縣長王惠美今天在「潮派鹿港」音樂祭表示，「2025台灣設計展」已於10月10日盛大展開，一路展出到10月26日，這場年度盛會大家絕對不能錯過。這次展區範圍非常廣闊，涵蓋彰化市、鹿港、田尾、田中等4個鄉鎮市，每一處都有獨特亮點及精彩活動。

王惠美說，設計展將舉辦高達588場精彩活動，最受歡迎的熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，除今天外，明天鹿港還有一場；下周末10月18日、19日兩天，在彰化八卦山則舉辦「潮派卦山」音樂活動，除了有眠氣Hypersomnia、打倒三明治、羊米人、伯爵白、核果人NUTS 等人氣樂團外，更有全國樂團徵選入選的優質樂團共同開唱，要帶給樂迷朋友一場在大佛底下聽團的音樂盛宴，10月24、25日，田尾展區則帶來精彩的服裝走秀。