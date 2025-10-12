聽新聞
搖滾台中、潮派鹿港 邀民眾免費同樂
「2025搖滾台中」、2025台灣設計展「潮派鹿港音樂祭」昨起一連2天，分別熱力登場，邀請大咖藝人飆唱，均免費入場。
「搖滾台中」邁入第18年，是全台最具代表的免費音樂祭之一，今年匯集台、日、韓、港、泰、新加坡等地樂團，在圓滿戶外劇場與文心森林公園熱血飆唱，並與日本富士搖滾音樂祭「ROOKIE A GO-GO」舞台獨家合作，展現台中與國際音樂能量的連結。
2025台灣設計展在彰化，熱點活動「潮派鹿港」音樂祭在鹿港體育場登場，共邀請26組超人氣樂團開唱，從上午11時起唱到晚間9時40分，今天第二場則金曲樂團美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、無妄合作社等樂團，再由三金得主盧廣仲壓軸，更邀請日本愛知縣的 SpecialThanks參演，讓樂迷享受跨國音樂饗宴。
