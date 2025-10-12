聽新聞
0:00 / 0:00

搖滾台中、潮派鹿港 邀民眾免費同樂

聯合報／ 記者趙容萱劉明岩／連線報導
2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭今天在鹿港體育場舉行，吸引數萬民眾參加，氣氛非常嗨。圖／彰化縣政府提供
2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭今天在鹿港體育場舉行，吸引數萬民眾參加，氣氛非常嗨。圖／彰化縣政府提供

「2025搖滾台中」、2025台灣設計展「潮派鹿港音樂祭」昨起一連2天，分別熱力登場，邀請大咖藝人飆唱，均免費入場。

「搖滾台中」邁入第18年，是全台最具代表的免費音樂祭之一，今年匯集台、日、韓、港、泰、新加坡等地樂團，在圓滿戶外劇場與文心森林公園熱血飆唱，並與日本富士搖滾音樂祭「ROOKIE A GO-GO」舞台獨家合作，展現台中與國際音樂能量的連結。

2025台灣設計展在彰化，熱點活動「潮派鹿港」音樂祭在鹿港體育場登場，共邀請26組超人氣樂團開唱，從上午11時起唱到晚間9時40分，今天第二場則金曲樂團美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、無妄合作社等樂團，再由三金得主盧廣仲壓軸，更邀請日本愛知縣的 SpecialThanks參演，讓樂迷享受跨國音樂饗宴。

鹿港 森林公園

延伸閱讀

2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

台灣設計展已湧44萬人潮！潮派鹿港音樂祭將加派接駁車疏運

「2025搖滾台中」今起連嗨2天免費聽！國內外逾50組樂團輪番開唱

潮派鹿港音樂祭今登場！玖壹壹、盧廣仲領銜26組樂團 連嗨2天

相關新聞

民代籲補助勞工風扇衣 台中市府研議

新高，台中市多名議員關切勞工在戶外工作的熱傷害風險提高，提案由市府補助企業訂購風扇衣，可提高通風度，並啟動專案檢查。勞工...

風扇衣避免熱傷害 醫：戶外工作定期休息 多喝水

勞動部長洪申翰今年6月表示，近5年有10起因戶外作業高溫導致的死亡職災。台中市議員建議市府補助戶外工人風扇衣，以避免熱傷...

搖滾台中、潮派鹿港 邀民眾免費同樂

「2025搖滾台中」、2025台灣設計展「潮派鹿港音樂祭」昨起一連2天，分別熱力登場，邀請大咖藝人飆唱，均免費入場。

「潮派鹿港」音樂祭連兩天嗨翻 玖壹壹、盧廣仲等接力開唱

2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，集結26組超人氣樂團接力開唱，今天（11日）、（12日）在鹿港體育場登場，...

昔「高賓閣酒家」舉辦成果展 彰化小西街商圈轉型令人耳目一新

位在彰化火車站附近的小西街一帶，清朝時聚集了成衣、布料、旅社和酒樓等商家，隨著歲月變遷而沒落，但仍保有不少小吃攤位和老建...

重陽前夕探望兩人瑞 彰化縣長指出長壽兩大要訣

彰化縣目前有284名百歲人瑞，最高齡112歲，重陽節前夕縣長王惠美拜訪人瑞，今探望大村鄉104歲康張作、永靖鄉103歲詹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。