風扇衣避免熱傷害 醫：戶外工作定期休息 多喝水

勞動部長洪申翰今年6月表示，近5年有10起因戶外作業高溫導致的死亡職災。台中市議員建議市府補助戶外工人風扇衣，以避免熱傷害。營建業者表示，因工人嫌穿風扇衣麻煩，接受度不高；醫師則建議定期休息、補充水分，出現症狀迅速就醫。

現行職業傷害勞動檢查並無熱傷害統計，從業人士指出，熱傷害包含熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭與熱中暑等多種形式，一般在前3個階段就會在現場給予緊急措施，如休息、補水，狀況緩解就不會送醫，自然無通報紀錄。

營建業者說，工地監工在工人出工前須檢視身體狀況，調整休息時間，並依職安署「營造業高氣溫戶外作業熱指數表」規定設置紅、黃旗警示，舉黃旗代表工地溫度偏高要注意，舉紅旗代表溫度太高，所有人員必須停止工作，進入工人專屬休息區休息、補充水分，並噴灑水霧降溫。

營建業者指出，過去曾評估統一採購給工人穿風扇衣，但風扇衣是長袖，部分工人反映穿不習慣，也有工人說有續電問題，相當麻煩，整體接受度不高，因此現階段是介紹給想穿的人穿，未大量採購。

中國醫藥大學附設醫院急診室主任陳維恭說，勞工穿著風扇衣在戶外工作，仍要注意身處烈日下的高溫環境，即使有通風，風扇吹助散熱，但仍是悶在裡面，身體會因大量流汗流失水分，就可能造成脫水，再者風扇衣會膨脹，穿久了會流汗，可能使工作變得不靈活，增加安全風險。

陳維恭建議，在戶外工作無論是否有穿風扇衣，一定要設定休息時間，適時到陰涼處休息，並且補充水分；一旦發現工人體溫高於40℃，出現口乾、脫水、肌肉痙攣、情緒不穩等熱傷害症狀，應迅速離開高溫環境，設法降低體溫，飲用冷開水或稀釋的電解質飲料，以最快速度就醫。