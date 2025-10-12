民代籲補助勞工風扇衣 台中市府研議

極端天氣影響，氣溫屢破新高，台中市多名議員關切勞工在戶外工作的熱傷害風險提高，提案由市府補助企業訂購風扇衣，可提高通風度，並啟動專案檢查。勞工局回應，目前並未編列相關預算，也沒有訂定補助要點，會在1個月內研議辦法。

張彥彤等議員在民政委員會提案指出，新北市政府勞動檢查處今年8月已經將風扇衣列為補助項目，台中位於新北以南200公里，氣溫更加炎熱，戶外工作的勞工對風扇衣需求更高，新北既有先例，台中應研議補助可能性。

勞工局長林淑媛表示，補助特定項目須編列預算，目前並沒有訂定風扇衣的補助要點和預算，而且風扇衣是新興產品，坊間價格從1000元到上萬元，價差大且品質效果難控管，加上個人安全防護具補助是由勞動部職安署辦理，職安署今年9月底，已新增降溫設備與風扇衣等項目，市府若也訂定補助，有重複補助之虞。

台中市勞檢處補充，工作防護設備主要由雇主提供，公部門補助主要針對個人或小公司，新北市的補助條款就限制50人以下微型企業；編列預算前要估計需求數量，現行的勞動檢查項目沒有單獨的熱傷害，須重新向業界調查或透過勞工團體訪查，也可以試辦再依後續反應滾動調整。

議員吳建德認為，既然新北市已經有先例，台中應該可以參考作法，比如先從價格較低但合格的風扇衣補助，以實用為主。議員王立任指出，補助不一定要全額補助，也可以按比例補助，這個議題如果可以保護勞工應該好好研究，並訂出確切的時程。林淑媛答應，會在1個月內回覆研議結果。

桃園市勞檢處表示，市府近年以中央「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」作為稽查標準，今年尚無戶外熱傷害通報案例，也評估過自辦補助的可行性，但所需經費龐大，部分補助也超過1億元，最後未推動，如企業有需求，勞檢處會幫忙轉送勞動部申請。