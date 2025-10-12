聽新聞
0:00 / 0:00

民代籲補助勞工風扇衣 台中市府研議

聯合報／ 記者陳敬丰陳俊智／連線報導
受極端天氣影響，氣溫屢創新高，戶外工作的勞工更容易遭受熱傷害，台中市多名議員建議市府補助企業購置風扇衣等防熱設備。圖／台中市勞工局提供
受極端天氣影響，氣溫屢創新高，戶外工作的勞工更容易遭受熱傷害，台中市多名議員建議市府補助企業購置風扇衣等防熱設備。圖／台中市勞工局提供

極端天氣影響，氣溫屢破新高，台中市多名議員關切勞工在戶外工作的熱傷害風險提高，提案由市府補助企業訂購風扇衣，可提高通風度，並啟動專案檢查。勞工局回應，目前並未編列相關預算，也沒有訂定補助要點，會在1個月內研議辦法。

張彥彤等議員在民政委員會提案指出，新北市政府勞動檢查處今年8月已經將風扇衣列為補助項目，台中位於新北以南200公里，氣溫更加炎熱，戶外工作的勞工對風扇衣需求更高，新北既有先例，台中應研議補助可能性。

勞工局長林淑媛表示，補助特定項目須編列預算，目前並沒有訂定風扇衣的補助要點和預算，而且風扇衣是新興產品，坊間價格從1000元到上萬元，價差大且品質效果難控管，加上個人安全防護具補助是由勞動部職安署辦理，職安署今年9月底，已新增降溫設備與風扇衣等項目，市府若也訂定補助，有重複補助之虞。

台中市勞檢處補充，工作防護設備主要由雇主提供，公部門補助主要針對個人或小公司，新北市的補助條款就限制50人以下微型企業；編列預算前要估計需求數量，現行的勞動檢查項目沒有單獨的熱傷害，須重新向業界調查或透過勞工團體訪查，也可以試辦再依後續反應滾動調整。

議員吳建德認為，既然新北市已經有先例，台中應該可以參考作法，比如先從價格較低但合格的風扇衣補助，以實用為主。議員王立任指出，補助不一定要全額補助，也可以按比例補助，這個議題如果可以保護勞工應該好好研究，並訂出確切的時程。林淑媛答應，會在1個月內回覆研議結果。

桃園市勞檢處表示，市府近年以中央「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」作為稽查標準，今年尚無戶外熱傷害通報案例，也評估過自辦補助的可行性，但所需經費龐大，部分補助也超過1億元，最後未推動，如企業有需求，勞檢處會幫忙轉送勞動部申請。

雇主 風扇衣

延伸閱讀

防戶外工作熱傷害…台中市議員提案補助風扇衣 市府允1個月研議

台中環保局調高4000人夜點費 明年起每班100到120元

台中大里掩埋場剩餘容量挨批「一變再變」 環保局解釋了

中市府會勘巨大移工宿舍等符勞動規定 將助撤美海關暫扣令

相關新聞

民代籲補助勞工風扇衣 台中市府研議

新高，台中市多名議員關切勞工在戶外工作的熱傷害風險提高，提案由市府補助企業訂購風扇衣，可提高通風度，並啟動專案檢查。勞工...

風扇衣避免熱傷害 醫：戶外工作定期休息 多喝水

勞動部長洪申翰今年6月表示，近5年有10起因戶外作業高溫導致的死亡職災。台中市議員建議市府補助戶外工人風扇衣，以避免熱傷...

搖滾台中、潮派鹿港 邀民眾免費同樂

「2025搖滾台中」、2025台灣設計展「潮派鹿港音樂祭」昨起一連2天，分別熱力登場，邀請大咖藝人飆唱，均免費入場。

「潮派鹿港」音樂祭連兩天嗨翻 玖壹壹、盧廣仲等接力開唱

2025台灣設計展熱點活動「潮派鹿港」音樂祭，集結26組超人氣樂團接力開唱，今天（11日）、（12日）在鹿港體育場登場，...

昔「高賓閣酒家」舉辦成果展 彰化小西街商圈轉型令人耳目一新

位在彰化火車站附近的小西街一帶，清朝時聚集了成衣、布料、旅社和酒樓等商家，隨著歲月變遷而沒落，但仍保有不少小吃攤位和老建...

重陽前夕探望兩人瑞 彰化縣長指出長壽兩大要訣

彰化縣目前有284名百歲人瑞，最高齡112歲，重陽節前夕縣長王惠美拜訪人瑞，今探望大村鄉104歲康張作、永靖鄉103歲詹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。