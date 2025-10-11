快訊

昔「高賓閣酒家」舉辦成果展 彰化小西街商圈轉型令人耳目一新

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
位在彰化火車站附近的小西街一帶，由經濟部商業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「商圈美學設計加值計畫」，展現商圈轉型的新成果，令人耳目一新。記者劉明岩／攝影
位在彰化火車站附近的小西街一帶，清朝時聚集了成衣、布料、旅社和酒樓等商家，隨著歲月變遷而沒落，但仍保有不少小吃攤位和老建築，經由經濟部商業發展署主辦、台灣設計研究院執行「商圈美學設計加值計畫」後，展現商圈轉型的新成果，令人耳目一新。

此一名為「spot! spot! 走遊圈」成果發表會，從10月10日至26日的2025台灣設計展展期在昔日的「高賓閣」酒家二樓舉辦，除展示七大商圈改造成果外，並結合台灣設計展規劃光雕展演、市集、走讀及手作體驗，邀請民眾走遊彰化小西，感受設計力帶來的商圈新風貌。

「spot! spot! 走遊圈」今天舉辦開幕式，經濟部商業發展署長蘇文玲、彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、台灣設計研究院長張基義及地方代表都出席，共同見證中央與地方攜手推動商圈轉型的新成果。

王惠美表示，小西商圈獲得計畫補助後，不僅改善街區空間，也吸引年輕創意團隊進駐，讓商圈重現活力。她並邀請民眾趁著「2025台灣設計展」期間前來參觀，高賓閣同時是展覽館之一，期盼以設計帶動地方創生與觀光發展。

蘇文玲指出，經濟部長期推動商圈優化，此次設計加值計畫整合兩年成果，展現商圈美學與文化結合的多樣面貌，未來將持續深化地方合作，讓各地商圈展現獨特風格與質感。

張基義表示，兩年來，共有七大商圈參與改造，從新北平溪、桃園中原到台南、高雄，皆展現出地方設計力與文化魅力。今年特別在彰化展出，期望讓更多人看見設計如何改善街區環境與店家服務，創造更具人味與創意的商圈體驗。

本次展覽以「文化內蘊，顯化商圈」為主題，由策展團隊「黑生起司」策劃，呼應商圈作為城市生活縮影的概念，呈現兩年來商圈設計導入與品牌輔導的成果。

展場所在地小西商圈為指標亮點之一，由嶼人設計工作室以在地布業文化為核心，結合吉祥物「錢鼠」與金幣意象，重塑品牌形象與街區識別；更透過組織賦能、刊物編輯及商品開發，串聯在地店家、吸引觀光人潮，展現「人・場・服務」整合升級的成果。

