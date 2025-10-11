南投茶博會「馬拉桑野餐趣」 千人享悠閒午後

南投茶博會重點活動之一「馬拉桑野餐趣」今天登場，遊客自備野餐墊享用梅子輕食茶點等，同時聆賞原住民歌舞演出，南投縣長許淑華說，雖然天氣炎熱，仍感謝眾多民眾熱情參與。

南投世界茶業博覽會系列活動「馬拉桑野餐趣」下午在中興新村大操場舉行，上千遊客享受野餐，同時聆賞信義鄉羅娜國小、伊斯昂原住民文化藝術團等精彩演出，南投縣政府農業處表示，活動由信義鄉農會承辦，9月16日開放網路報名，500組名額很快額滿。

許淑華出席表示，「馬拉桑野餐趣」從7年前200組名額增至如今規模，雖然天氣炎熱，許多民眾仍自備炸雞等美食來野餐，相當有趣；去年茶博會吸引97萬人次參觀，今年累積至昨天已達93萬人次，加上今天、明天人潮，非常有信心可宣布今年茶博會突破百萬人次。

有關昨天國慶焰火施放，許淑華回應媒體說，昨天風小，煙霧無法快速散去，不論在何處施放，只要沒有風，都會出現此問題，由於國慶焰火每年舉辦，可改進問題將報給中央及國防部軍備局，縣府也會精進，民眾反映接駁時間等候較久，所有建議將讓縣府更加精進。

農業處表示，報名提供的野餐袋內容物相當豐富，包含質感茶具組、信義鄉生產的梅子果凍、梅子歐式麵包、烏梅汁、雙十節限定茶包等在地農特產品，民眾自由入座，在草地鋪起野餐墊享用輕食茶點，同時欣賞精彩原住民歌舞表演，度過悠閒假日午後。