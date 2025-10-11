重陽前夕探望兩人瑞 彰化縣長指出長壽兩大要訣

彰化縣目前有284名百歲人瑞，最高齡112歲，重陽節前夕縣長王惠美拜訪人瑞，今探望大村鄉104歲康張作、永靖鄉103歲詹鎗，兩位人瑞的家屬都說阿公、阿嬤樂觀開朗、不挑食，康張作在大村葡萄產季飲用葡萄汁。一起探望人瑞的民代笑稱人瑞可作地色農業代言人。

康張作20多歲時喪夫，靠著種田、編織草蓆撫養1女1子，她的兒子康義勇長大後也務農，曾獲「112年度彰化縣優質溫室早春葡萄評鑑競賽」個人組第3名。康張作的家屬表示，康張作喜歡吃牛奶糖、平安 餅，也愛喝冰鎮飲料，葡萄產季家屬打葡萄汁給她飲用以補充營養，不挑食因而身體健康，百歲起一連4年參加彰化縣高齡同學會表揚活動。

詹鎗是永靖鄉現在最高齡的長者，五代同堂，家族有70多人堪稱兒孫滿堂。他年輕時做「土水師（泥作師傅），兒子傳承也從事建築業。詹鎗的兒子詹前復表示，父親育有2子3女，已開枝散葉，逢年過節十分熱鬧，又父親的脾氣及個性非常好，所以家庭和諧、子孫孝順。