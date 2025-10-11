聽新聞
0:00 / 0:00
重陽前夕探望兩人瑞 彰化縣長指出長壽兩大要訣
彰化縣目前有284名百歲人瑞，最高齡112歲，重陽節前夕縣長王惠美拜訪人瑞，今探望大村鄉104歲康張作、永靖鄉103歲詹鎗，兩位人瑞的家屬都說阿公、阿嬤樂觀開朗、不挑食，康張作在大村葡萄產季飲用葡萄汁。一起探望人瑞的民代笑稱人瑞可作地色農業代言人。
康張作20多歲時喪夫，靠著種田、編織草蓆撫養1女1子，她的兒子康義勇長大後也務農，曾獲「112年度彰化縣優質溫室早春葡萄評鑑競賽」個人組第3名。康張作的家屬表示，康張作喜歡吃牛奶糖、平安 餅，也愛喝冰鎮飲料，葡萄產季家屬打葡萄汁給她飲用以補充營養，不挑食因而身體健康，百歲起一連4年參加彰化縣高齡同學會表揚活動。
詹鎗是永靖鄉現在最高齡的長者，五代同堂，家族有70多人堪稱兒孫滿堂。他年輕時做「土水師（泥作師傅），兒子傳承也從事建築業。詹鎗的兒子詹前復表示，父親育有2子3女，已開枝散葉，逢年過節十分熱鬧，又父親的脾氣及個性非常好，所以家庭和諧、子孫孝順。
王惠美贈送兩名人瑞各1萬元、各一枚0.5錢金鎖片和禮品，祝福他們「不但呷百二，還要呷到百五」。王惠美又說，從兩名人瑞的生活可看出健康很重要，身體好的前提一是定期做健檢，台灣醫療技術發達，維持健康應不是難事，第二是保持開朗心情，縣府團隊積極推動社區照顧關懷據點，長者有空出來走走，快樂生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言