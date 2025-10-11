彰化田中老街共創2年補助到期 公所：明年沒補助也續推動

彰化縣田中鎮舉辦老街共創成果展，激發老建築所有人的共榮感，去年縣定歷史建築壽山堂修繕廳堂後開放參觀，今年景崧醫院的家族也主動整修作為生活博物館展點。因相關計畫補助僅2年，明年可能沒中央補助經費，鎮公所決定，將協調續辦活動。

田中鎮老街屋齡70年以上洋房保存完好，鎮公所爭取中央2年補助計畫，去年辦理田中社區營造計畫，找東路、頂潭兩社區展示自行開發的產品，今年田中老派生活博物館採用大富翁遊戲方式，參與計畫店家共同設計闖關活動，並在景崧醫院與德東百貨旁展示老街共創計畫成果。

鎮長蕭淑芬今表示，壽山堂家族成員支持社造，修繕多個廳堂在活動期間開放參觀，民眾可從前院街區走到後院街區，景崧醫院陳氏家族獲悉後主動參與計畫也整修建物，供文史工作者及社區、學生志工帶領遊客參觀，值得一提的是陳氏家族三代有30多名醫師及律師，人物故事與老建築一樣精彩。

中央社造計畫補助2年，田中鎮公所明年無法再延伸計畫申請補助，經喚醒的社造意識就此沈寂未免可惜，蕭淑芬說，接連兩年辦理計畫，逐步將老記憶轉化為現代有趣的介紹及語音，傳達給更多民眾認識田中。沒補助款的情形下恐無展示看板等硬體設施，鎮公所將就現有資源明年協調老街所有人開放參觀，展示現有文資資料。