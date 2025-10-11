快訊

10天奪2命…屏科大再傳死亡車禍 男大生校園騎車疑自摔身亡

富台指暴跌…台股周一開盤恐崩逾1660點？兩大名師看「支撐在這裡」

獨／黑煙竄天！高雄海產行煮魚翅突爆炸 老闆送醫、19車43消防馳援

彰化田中老街共創2年補助到期 公所：明年沒補助也續推動

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮景崧醫院主動加入田中社區營造計畫。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮景崧醫院主動加入田中社區營造計畫。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮舉辦老街共創成果展，激發老建築所有人的共榮感，去年縣定歷史建築壽山堂修繕廳堂後開放參觀，今年景崧醫院的家族也主動整修作為生活博物館展點。因相關計畫補助僅2年，明年可能沒中央補助經費，鎮公所決定，將協調續辦活動。

田中鎮老街屋齡70年以上洋房保存完好，鎮公所爭取中央2年補助計畫，去年辦理田中社區營造計畫，找東路、頂潭兩社區展示自行開發的產品，今年田中老派生活博物館採用大富翁遊戲方式，參與計畫店家共同設計闖關活動，並在景崧醫院與德東百貨旁展示老街共創計畫成果。

鎮長蕭淑芬今表示，壽山堂家族成員支持社造，修繕多個廳堂在活動期間開放參觀，民眾可從前院街區走到後院街區，景崧醫院陳氏家族獲悉後主動參與計畫也整修建物，供文史工作者及社區、學生志工帶領遊客參觀，值得一提的是陳氏家族三代有30多名醫師及律師，人物故事與老建築一樣精彩。

中央社造計畫補助2年，田中鎮公所明年無法再延伸計畫申請補助，經喚醒的社造意識就此沈寂未免可惜，蕭淑芬說，接連兩年辦理計畫，逐步將老記憶轉化為現代有趣的介紹及語音，傳達給更多民眾認識田中。沒補助款的情形下恐無展示看板等硬體設施，鎮公所將就現有資源明年協調老街所有人開放參觀，展示現有文資資料。

老街 歷史建築 博物館

延伸閱讀

2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

他連假去烏來「晚上7點多空無一人」 網揭現實：金山、大溪老街也一樣

影／陶喜建設與南商社區營造 安定社區老街變身華麗美巷

台南老街、職人這樣探訪… 區公所線上結合實體的尋友旅程

相關新聞

台灣設計展已湧44萬人潮！潮派鹿港音樂祭將加派接駁車疏運

2025台灣設計展在彰化，昨天雙十連假首日登場，縣府統計3大展區連試營運的總參觀人數突破44萬人次，不少民眾反映接駁車不...

梧棲浩天宮大庄媽北港進香今回鑾 清水警動員百名警力護駕

梧棲浩天宮大庄媽北港進香遶境活動今天上午圓滿回鑾，進香隊伍自10月5日出發後，先步行至沙鹿玉皇殿，向地位最高的玉皇大帝「...

重陽前夕探望兩人瑞 彰化縣長指出長壽兩大要訣

彰化縣目前有284名百歲人瑞，最高齡112歲，重陽節前夕縣長王惠美拜訪人瑞，今探望大村鄉104歲康張作、永靖鄉103歲詹...

彰化田中老街共創2年補助到期 公所：明年沒補助也續推動

彰化縣田中鎮舉辦老街共創成果展，激發老建築所有人的共榮感，去年縣定歷史建築壽山堂修繕廳堂後開放參觀，今年景崧醫院的家族也...

沒遊覽車位…彰化東螺溪欒樹廊道人車亂 縣府急覓地停大車

時值台灣欒樹黃金小花轉紅色槊果，中秋連假及國慶連假彰化縣東螺溪水綠廊道湧進許多遊客，當地居民和用路人見遊覽車到處停放，才...

2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

2025台灣設計展在彰化，縣政府以彰化產業型態及經營為主題，今發表專書「彰化智造─從產業傳承到永續之路」，透過產業視角看...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。