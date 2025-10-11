快訊

沒遊覽車位…彰化東螺溪欒樹廊道人車亂 縣府急覓地停大車

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣東螺溪溪湖台灣欒樹綠色隧道清一色劃設汽車停車格。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪溪湖台灣欒樹綠色隧道清一色劃設汽車停車格。記者簡慧珍／攝影

時值台灣欒樹黃金小花轉紅色槊果，中秋連假及國慶連假彰化縣東螺溪水綠廊道湧進許多遊客，當地居民和用路人見遊覽車到處停放，才發現水綠廊道只規畫汽車停車位，紛紛向民代反映希望補救。縣政府表示，將尋找附近較大腹地，協調當作遊覽車臨停車位。

縣政府爭取中央核撥2億421萬元，縣政府自籌4482萬7千元辦理溪湖東螺溪石埤橋至舊鐵橋的水綠廊道工程，串連一路上的天盛鳥屋、花漾驛站、東螺水學堂、欒樹隧道、觀夕平台五大景點，提升休憩活動品質，營造東螺溪的美好水環境。

中秋連假和國慶連假期間，東螺溪兩段合計長達3公里台灣螺樹綠色隧道的花色由金黃轉嫣紅，美麗景色吸引遊客觀賞，搭乘遊覽車前來的遊客在東螺溪台灣欒樹公園下車散步，遊覽車就停在代馬橋和環河路。

縣議員陳玉姬接獲民眾反映，水綠廊道完成後，大家覺得環境變好，沿著環河路的台灣欒樹之間設停車位相當理想，未料連續兩個連假浮現問題，東螺溪道路都是雙線道，遊覽車停放占用一半路面影響雙向車輛通行，大家才發現水綠廊道鼓勵步行、騎自行車，最多駕駛汽車前來遊憩，忘了遊覽車停放問題。

陳玉姬說，東螺溪台灣欒樹公園和廣場的樹木茂密、有座椅和景觀台，遊人眾多，不少網美前來拍照，可惜廊道工程整體規畫時未考慮遠地遊客搭遊覽車前來，大型車輛需要停放1至2小時，縣政府應亡羊補牢，趕快找地方規畫大型車臨停區。

縣政府表示，台灣欒樹綠色隧道北側的環河路以兩樹之間距離規畫汽車停車位，當地道路沒足夠空間劃設大型車輛停放位，將派員現勘臨近場地，會同交通單位找出適合遊覽車停放的地點。

彰化縣東螺溪溪湖台灣欒樹綠色隧道和公園區劃設汽車停車格。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東螺溪溪湖台灣欒樹綠色隧道和公園區劃設汽車停車格。記者簡慧珍／攝影

遊覽車 連假 車位

