快訊

何時坐下談？「新新併」成北市、新壽攻防焦點 蔣萬安說話了

離譜行徑全被拍…台男首爾怒揍11歲女兒遭逮捕 目擊者驚：無法想像

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府在田中鎮的彰化國際展覽中心發表新書，傳產業者配合現場展示織襪並專人解說。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府在田中鎮的彰化國際展覽中心發表新書，傳產業者配合現場展示織襪並專人解說。記者簡慧珍／攝影

2025台灣設計展在彰化，縣政府以彰化產業型態及經營為主題，今發表專書「彰化智造─從產業傳承到永續之路」，透過產業視角看見彰化的堅強實力，在一次 次國際經濟局勢挑戰中蛻變和成長。

縣政府在高鐵田中特定區的彰化國際展覽中心舉辦新書發表會，縣長王惠美主持，立法委員謝衣鳯、立委陳素月服務團隊、田中鎮長蕭淑芬、社頭鄉長蕭浚二，和縣議員詹琬惠等民代、工商企業人士出席，發表會後簽名見證彰化產業新面貌。

王惠美說，大多人以為彰化產業集中傳產，實際上很多老闆腳踏實地打拚事業，產業已經不斷蛻變，縣政府收錄具代表性、有故事性的產業經營發展史，集結成書公諸於世，雖不如高科技耀眼，但希望低調不張揚但影響世界的彰化產業也能被看見。

王惠美舉例，密封元件小巧，在各種機械、車輛與工業設備中不可或缺，因為它的存在才能確保機械精密運轉與產業安全，又例如自行車零組件到橡膠輪胎，每一項零件的製造都維繫整體工業運作的重要關鍵，彰化產業默默守護台灣，協助世界運轉。

傳產業者分享創業到永續發展的經營經驗和理念，提到最近的美國對台關稅政策對台灣傳產衝擊很大，彰化產業在既有基礎上穩健前進，台灣百和董事長鄭森煤就表示，幸好彰化傳產做的都是民生必需品，日常生活用得到，只要體質好即可經營下去。

經濟暨綠能發展處表示，「彰化智造─從產業傳承到永續之路」收錄鹿港頂番婆水五金、社頭織襪、和美織帶、員林及大村的自行車與輪胎等產業聚落的故事，內容撰寫及編輯的系統性與可讀性保存彰化產業的重要史料，並成為傳承產業智慧、推動地方經濟與文化價值發展的重要載體。

彰化 傳產 永續

延伸閱讀

彰化產業低調卻是隱形冠軍 縣府專書說奮鬥故事

全運會彰化縣代表隊授旗 已奪2金1銅、楊昆弼射擊3連霸

史上最大台灣設計展在彰化 17天「彰化行」從300年歷史走向未來

2025台灣設計展「田尾行」開啟美學想像 商家：希望不被看穿

相關新聞

台灣設計展已湧44萬人潮！潮派鹿港音樂祭將加派接駁車疏運

2025台灣設計展在彰化，昨天雙十連假首日登場，縣府統計3大展區連試營運的總參觀人數突破44萬人次，不少民眾反映接駁車不...

梧棲浩天宮大庄媽北港進香今回鑾 清水警動員百名警力護駕

梧棲浩天宮大庄媽北港進香遶境活動今天上午圓滿回鑾，進香隊伍自10月5日出發後，先步行至沙鹿玉皇殿，向地位最高的玉皇大帝「...

沒遊覽車位…彰化東螺溪欒樹廊道人車亂 縣府急覓地停大車

時值台灣欒樹黃金小花轉紅色槊果，中秋連假及國慶連假彰化縣東螺溪水綠廊道湧進許多遊客，當地居民和用路人見遊覽車到處停放，才...

2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

2025台灣設計展在彰化，縣政府以彰化產業型態及經營為主題，今發表專書「彰化智造─從產業傳承到永續之路」，透過產業視角看...

竹北人口將超車！彰化市長：將下猛藥砸錢拚生育救人口數

根據內政部今年9月的人口統計資料，新竹縣竹北市人口為22萬0662人，彰化市則是22萬1048人，預計10月底前，竹北市...

「2025搖滾台中」今起連嗨2天免費聽！國內外逾50組樂團輪番開唱

「2025搖滾台中」今天起連2天，在圓滿戶外劇場與文心森林公園熱血飆唱，邀金曲歌王HUSH、美秀集團、超人氣老王樂隊、雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。