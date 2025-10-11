2025台灣設計展「彰化智造」專書今發表 看見彰化隱形冠軍

2025台灣設計展在彰化，縣政府以彰化產業型態及經營為主題，今發表專書「彰化智造─從產業傳承到永續之路」，透過產業視角看見彰化的堅強實力，在一次 次國際經濟局勢挑戰中蛻變和成長。

縣政府在高鐵田中特定區的彰化國際展覽中心舉辦新書發表會，縣長王惠美主持，立法委員謝衣鳯、立委陳素月服務團隊、田中鎮長蕭淑芬、社頭鄉長蕭浚二，和縣議員詹琬惠等民代、工商企業人士出席，發表會後簽名見證彰化產業新面貌。

王惠美說，大多人以為彰化產業集中傳產，實際上很多老闆腳踏實地打拚事業，產業已經不斷蛻變，縣政府收錄具代表性、有故事性的產業經營發展史，集結成書公諸於世，雖不如高科技耀眼，但希望低調不張揚但影響世界的彰化產業也能被看見。

王惠美舉例，密封元件小巧，在各種機械、車輛與工業設備中不可或缺，因為它的存在才能確保機械精密運轉與產業安全，又例如自行車零組件到橡膠輪胎，每一項零件的製造都維繫整體工業運作的重要關鍵，彰化產業默默守護台灣，協助世界運轉。

傳產業者分享創業到永續發展的經營經驗和理念，提到最近的美國對台關稅政策對台灣傳產衝擊很大，彰化產業在既有基礎上穩健前進，台灣百和董事長鄭森煤就表示，幸好彰化傳產做的都是民生必需品，日常生活用得到，只要體質好即可經營下去。

經濟暨綠能發展處表示，「彰化智造─從產業傳承到永續之路」收錄鹿港頂番婆水五金、社頭織襪、和美織帶、員林及大村的自行車與輪胎等產業聚落的故事，內容撰寫及編輯的系統性與可讀性保存彰化產業的重要史料，並成為傳承產業智慧、推動地方經濟與文化價值發展的重要載體。