竹北人口將超車！彰化市長：將下猛藥砸錢拚生育救人口數

根據內政部今年9月的人口統計資料，新竹縣竹北市人口為22萬0662人，彰化市則是22萬1048人，預計10月底前，竹北市將超越彰化市，躍居為全台最大縣轄市。彰化市長林世賢說，彰化市人口流失是因為縣府及中央民代未爭取新興產業來彰化，市公所將下猛藥提高生育補助改善。

彰化市多年來一直保有全台人口數最多的縣轄市地位，在2010年1月達到23萬7170人的最高峰，此後逐年下滑，到今年8月的人口數減少到22萬1335人，到9月再減少287人，成為22萬1048人。

反觀竹北市今年8月人口為22萬0584人，到9月雖然只增加78人達22萬0662人，彰化市只比竹北市多出986人，竹北市樂觀估計到十月底的人口數，將超過彰化市，取代成為全台人口最多的縣轄市。

面對人口最多的縣轄市不保，彰化市長林世賢說，這要怪縣府與縣內立委未積極爭取引進新興產業，像他大聲疾呼爭取輝達總部、無人機來彰化等話題，卻只有他在唱獨角戲，被認為是天方夜譚，彰化市沒有新興產業，是造成無法吸引更多人口，進而造成人口流失的主要原因。

林世賢說，彰化縣多數鄉鎮市的人口都在流失，不只是彰化市。在他任內，彰化市推動最多建設，而市庫節餘還有17億多元，比他上任時多出10億多元，他與市代會主席陳文賓 有了共識，將下猛藥，預定明年起將大幅提高生育補助，從每胎3萬6千元起跳，期使形成年輕夫妻願意生育，留在彰化，成了促進人口成長的紅利。

彰化縣到今年8月底的人口數是121萬4712人，到9月底則是121萬3351人，減少了1361人。對於彰化縣人口流失，縣府表示，全台多數縣市共同面臨的人口外流、人口老化與少子化的問題，彰化縣還面對台中市磁吸效應影響，縣府也積極爭取重大交通建設及產業，甚至每名新生兒補助30000元，而1到3歲幼童每年有一萬元額度的「童萌卡」，可供購買生活用品，無非是為了鼓勵生育。