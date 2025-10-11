中市府攜手監理所 宣傳人本交通停讓文化

快訊

中央社／ 台中11日電

台中市交通局攜手公路局台中區監理所，將交通安全宣導延伸至小黃公車及幸福巴士路線，聚焦「人本交通－停讓文化」，透過偏鄉及城市的雙向宣導，將安全觀念灌輸給駕駛人與乘客。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，市府近年發展小黃公車及幸福巴士，成為偏鄉居民日常出行的重要工具，將守護偏鄉交通運輸的兩項運具納入宣導行列，藉由駕駛人在路口慢看停、行人走斑馬線等行為示範，強化民眾交通安全意識，透過偏鄉在地宣導，將安全風氣延伸到城市街道，形成完整的人本交通文化。

交通局說明，台中市小黃公車共有26條路線，幸福巴士有2條，經嚴格篩選的計程車隊及社區發展協會營運人員負責，多名駕駛人曾獲得台中市計程車優良駕駛及公運獎殊榮肯定，展現高度專業與服務熱忱，面對偏鄉道路多樣狀況，駕駛人除遵守交通規則，也需具備耐心與責任感，才能確保乘客與行人安全。

市府與中央攜手宣傳交通安全，持續在小黃公車與幸福巴士路線上推廣「人本交通－停讓文化」，藉由駕駛人與乘客的共同參與，讓安全觀念融入每次乘車體驗，建立共同遵守交通規則的行動力。活動也包含教育宣導、行人守則說明及駕駛安全培訓等多項措施。

